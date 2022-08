Vanaf vandaag kinderkleding te koop bij Omoda

Eerder dit jaar werd al aangekondigd dat Omoda kinderkleding aan het assortiment zou toevoegen, maar vandaag is het zover. Het aanbod van kinderkleding is vanaf vandaag online bij de retailer te vinden, zo is te lezen in een persbericht.

De collectie loopt van de kleinste babymaat, maat 46, tot de grootste kindermaat 176. "We hebben een brede selectie gemaakt van uiteenlopende merken," aldus inkoper kinderkleding bij Omoda, Mascha van Orsouw, in het persbericht. "Zo hebben we bekende, grote merken en premium-merken in onze collectie, maar ook de wat kleinere niche-merken hebben een belangrijke plek. Hiermee bieden we een unieke combinatie van merken aan die je alleen bij Omoda shopt."

"Vorig jaar voegden we dames- en herenkleding toe aan onze collectie, maar zonder kinderkleding voelde het nog niet compleet," aldus CEO Jan Baan in het persbericht. "Ook voor kinderen willen we complete outfits bieden: Omoda is de plek waar je van top tot teen supermakkelijke gestylde looks kunt shoppen. Nu we ook kinderkleding in de collectie hebben, Is Omoda de fashion store met complete outfits voor iedereen - van baby's tot volwassenen."