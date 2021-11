Vanaf zondag ‘avondlockdown’ in Nederland, niet-essentiële winkels vanaf vijf uur dicht

Met ingang van zondag 28 november gaan veel sectoren in Nederland dagelijks van 17.00 tot 05.00 dicht. Daaronder vallen onder meer ‘niet-essentiële’ winkels, restaurants en cafés, bioscopen en theaters en sportscholen. Dat bevestigt demissionair premier Rutte tijdens een persconferentie tijdens een persconferentie. De maatregel blijft ten minste de komende drie weken gelden.

Essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, mogen wel tot 20.00 open blijven. Ook essentiële dienstverleners, zoals advocaten of mensen met medische contactberoepen, mogen hun oorspronkelijke openingstijden blijven hanteren.

Daarnaast worden vanaf zondagochtend 05.00 anderhalve meter afstand houden en het dragen van een mondkapje ook verplicht op plekken met vaste zitplaatsen, zoals de horeca en bioscopen. Het mondkapje hoeft alleen gedragen te worden tijdens het lopen. Die regels gelden ook voor doorstroomlocaties, zoals beurzen, musea en pretparken. Daar geldt vanaf zondag en maximum van één persoon per vijf vierkante meter vloeroppervlak.

Het thuiswerkadvies wordt verder aangescherpt en premier Rutte adviseert Nederlanders dringend om alleen te reizen wanneer dat nodig is. Er wordt sterk aangeraden thuis maximaal vier gasten te ontvangen, en maximaal één huishouden.

Onderwijs blijft open, ook hier meer mondkapjes

Het onderwijs in Nederland kan voorlopig volledig open blijven. Wel moeten leerlingen vanaf groep zes op school mondkapjes dragen in de gang. Aan leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs en in het basisonderwijs vanaf groep zes wordt geadviseerd twee keer per week een zelftest te doen. In de scholen moeten verder looproutes komen.

Dat de maatregelen pas zondag ingaan in plaats van de gebruikelijke zaterdag, heeft er volgens premier Rutte mee te maken dat veel locaties zich moeten voorbereiden op de nieuwe maatregelen. Zo kunnen sommige winkels, restaurants en cafés nu minder bezoekers toelaten en moet de inrichting daarop worden aangepast.

Voor ondernemers die door de nieuwe maatregelen hard worden getroffen wordt aan nieuwe steunpakketten gewerkt. Het gaat daarbij in het bijzonder om ‘horeca, cultuur, evenementensector, maar ook de professionele sport en de amateursport’, aldus premier Rutte. “De steunpakketten worden dus verlengd of opnieuw geactiveerd, in ieder geval tot het einde van het jaar. Het moet ruimhartig en het moet, opnieuw, zo praktisch mogelijk. Daarover zijn we in goed gesprek met vertegenwoordigers van werkgevers en de vakbonden.”

De maatregelen gelden tot en met 18 december. Op 14 december wordt het maatregelenpakket deze opnieuw gewogen.

Maatregelen ‘met opluchting’ ontvangen bij Inretail

Branchevereniging Inretail zegt ‘tevreden’ te zijn ‘met de (h)erkenning dat winkels veilig zijn’, zo is in een reactie op de persconferentie te lezen. “De maatregelen die door het kabinet bekend werden gemaakt voor de winkels zijn met opluchting ontvangen. Voor consumenten is het prettig dat zij de komende weken iedere dag tot 17.00 uur hun decemberaankopen kunnen doen.”