VanHaren mag geen nep Dr. Martens meer verkopen

Schoenenretailer VanHaren mag geen veterlaarzen met geel stiksel in de zool verkopen, zo blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. Met het gele stiksel maakt VanHaren inbreuk op het merk van Dr. Martens. Wanneer de retailer de laarzen wel blijft verkopen kan een boete worden opgelegd ter waarde van 1 miljoen euro.

Het is niet de eerste zaak die werd aangespannen rondom veterlaarzen die Vanharen aanbood. In 220 stapte Airwair, een dochterbedrijf van Dr. Martens, naar de rechter en spande het twee procedures aan. De eerste procedure ging over het namaken van de laarzen, maar deze zaak verloor Dr. Martens, ook in hoger beroep. De tweede procedure ging over het gele stiksel dat VanHaren gebruikte.

De rechter heeft besloten dat het gele stiksel wel degelijk een kenmerkend element is van Dr. Martens laarzen en dat VanHaren daardoor merkinbreuk maakt. Vorig jaar werd door een voorzieningsrechter al dat VanHaren inbreuk maakte, maar daar ging de retailer tegen in beroep. Ook dit verloor de keten dus.