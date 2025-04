VanHaren stabiel: sluit 2024 af met 287 miljoen euro omzet

Schoenenretailer VanHaren heeft de omzet in 2024 stabiel gehouden in vergelijking met 2023. Het recente boekjaar werd afgesloten met 287 miljoen euro aan bruto omzet, zes miljoen hoger dan in 2023, aldus de keten in het persbericht.

"Onze sterke positionering is duidelijk: we bieden de beste prijs-kwaliteitverhouding met een breed assortiment schoenen voor het hele gezin. Dit blijft aantrekkelijk, juist in tijden waarin consumenten het moeilijker hebben. Met onze trendy collecties en topmerken als Nike, Adidas, Skechers en Puma spelen we perfect in op de wensen van onze klanten en maken we indruk met onze scherpe prijzen. Deze koers werpt zijn vruchten af en helpt ons om de concurrentie voor te blijven”, aldus Bastiaan van Loon, CEO van VanHaren in het bericht.

VanHaren schrijft dat 2025 zal draaien om het moderniseren en uitbreiden van het winkelnetwerk. Zo vestigt het in voormalige Blokker-panden en steekt het bestaande VanHaren-winkels in een nieuw jasje. De keten heeft op dit moment 137 winkels in Nederland en 55 winkels in België. Het bedrijf is sinds 2017 actief met fysieke winkels op de Belgische markt.