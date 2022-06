Vastgoedeigenaar Unibail-Rodamco-Westfield verkoopt Almere Centrum voor 155 miljoen

Vastgoedeigenaar Unibail-Rodamco-Westfield (URW) doet Almere Centrum van de hand, zo blijkt uit een persbericht. Het Centrum wordt verkocht voor 155 miljoen euro.

De 87.000 vierkante meter tellende retaillocatie is te vinden in het stadscentrum van Almere. In de retaillocatie zijn in totaal 400 winkels, cafés en restaurant te vinden. Onder andere Primark, H&M, The Sting, Only for Men, Superdry, G-Star Raw en Zara zijn te vinden op de locatie.

Almere Centrum zal worden verkocht aan een groep private investeerders, aldus het persbericht. Naar verwachting zal de transactie voor het einde van juli zijn afgerond.