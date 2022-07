Vedder&Vedder is weer 100 procent in handen van de oprichters

De tweelingzussen Anne en Esther Vedder zijn nu 100 procent eigenaar van sieradenmerk Vedder&Vedder. De ondernemers kochten vrijdag 22 juli de resterende 10 procent van de aandelen terug die in handen waren van familievriend Marco van Ramshorst, zo deelt De Ondernemer.

In 2021 kwamen er al berichten via RTL Nieuws naar buiten over de ruzie die de zussen hadden gekregen met hun zakenpartner. De zussen wilden toen zonder van Ramhorst verder, maar vonden dat hij te veel geld voor zijn aandelen eiste.

Anne en Esther Vedder zeggen tegen De Ondernemer: “We zijn dankbaar voor de financiële inbreng na de start van het bedrijf door Marco van Ramshorst en ontzettend verheugd om nu 100 procent eigenaar te zijn van ons mooie bedrijf Vedder&Vedder.”

Voormalig aandeelhouders Marco en Helma van Ramshorst vullen aan: “We hebben Anne en Esther graag geholpen en zijn trots dat ze met hun persoonlijke inzet Vedder&Vedder groot hebben gemaakt. Wij wensen Anne en Esther veel succes in de toekomst.”

Het sieradenmerk Vedder&Vedder is sinds 2016 actief op het gebied van gepersonaliseerde sieraden en heeft verkooppunten in meer dan 35 landen. Het merk is samenwerkingen aangegaan met binnen- en buitenlandse beroemdheden als Chantal Janzen, Sylvie Meis, Rita Ora en Chrissy Teigen. In 2021 werd een Videoland-documentaireserie gelanceerd over het leven van de tweeling uit Nijkerk. Vedder&Vedder gaat binnenkort ook naar Amerika. Dat vertelde Esther Vedder eind mei in de 'Met de kennis van nu' podcast van New Business Radio aan presentator Ron Vergouwen.