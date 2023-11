Vedder&Vedder-zussen richten nieuw skincaremerk op voor zwangere vrouwen

Anne en Esther Vedder hebben een nieuw merk opgericht. De twee zijn al de oprichters achter sieradenmerk Vedder&Vedder en hebben er nu het bedrijf Feather Moms bij. Dit bedrijf richt zich op skincare voor zwangere vrouwen.

Feather Moms wil moderne moeders ondersteunen tijdens hun zwangerschap, zo is te lezen in een persbericht. De producten van het merk moeten de moeders ondersteunen in alle stadia van zwangerschap en moederschap. De slogan van het merk is dan ook ‘Being a mum can be tough, so we make it a little easier’. Onder de producten bevindt zich bijvoorbeeld een striae crème.

De zussen Vedder hebben door Feather Moms dus nu twee bedrijven onder hun hoede. De twee richtten in 2016 Vedder&Vedder op. Het merk richt zich op gepersonaliseerde sieraden.