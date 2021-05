Veepee lanceert concept dat producten met beschadigde verpakkingen nieuwe kans geeft

Beeld: Veepee

Veepee heeft een nieuw concept gelanceerd op het Nederlandse platform: The Survivors. Het concept verkoopt nieuwe producten, waarvan de verpakking beschadigd is, zo is te lezen in het persbericht van Veepee.

Het idee achter The Survivors is kwalitatieve producten van Veepee’s partnermerken niet verloren te laten gaan of te vernietigen. Producten met beschadigde verpakkingen worden namelijk vaak vernietigd. De slogan luidt als volgt: “Beoordeel niet alleen op uiterlijk”. The Survivor zal meerdere keren in het jaar sales organiseren, zo is te lezen.

The Survivor is volgens Tousseyn de volgende stap naar duurzaamheid.“In het geval van een beschadigde verpakking doen we een grondige kwaliteitscontrole op de inhoud. Waarom zouden we prachtige en perfect werkende producten aan de kant schuiven op basis van het uiterlijk van de verpakking”, voegt Tousseyn toe in het persbericht.

De eerste sale is onlangs, als testronde, uitgevoerd. Benelux Country Manager, Tobias Tousseyn, over de eerste ronde in het persbericht: “De interesse was bijzonder groot. Niet alleen omdat mensen op artikelen in onze The Survivor-sale tot 75 procent kunnen besparen, maar ook omdat een tweede kans geven aan onbeschadigde producten leidt tot meer duurzaamheid.” Volgens Tousseyn wordt duurzaamheid steeds belangrijker voor consumenten en e-commercespelers. “Veepee is hier al van bij de start bewust mee bezig door geen gratis verzendingen of retours aan te bieden en door geretourneerde artikelen niet te vernietigen”, meldt Tousseyn in het persbericht.

Er werden zowel meubels, decoratie, als elektronica of huishoudapparaten verkocht door Veepee als The Survivors. Kleding zal zelden worden verkocht als The Survivors, omdat deze verpakking niet vaak beschadigd. Schoenen zullen wel voorbij komen tijdens de saleronde.

In 2019 veranderde vente-privee zijn naar in Veepee. Het merk is actief in 10 landen binnen Europa. Veepee werkt samen met 7000 partnermerken om hoge kortingen aan te bieden.