Verbod op PFAS in de EU: geen wet voor eind 2026

Brussel - De Europese Commissie blijft onduidelijk over haar tijdschema voor een verbod op 'eeuwige vervuilers' (PFAS), de alomtegenwoordige chemische stoffen in het dagelijks leven. Een voorstel ligt op zijn vroegst eind 2026 op tafel.

“Het werk vordert” en het is “een prioriteit”, gezien de zorgen bij burgers en lidstaten, verzekert Europees commissaris voor Milieu Jessika Roswall tijdens een bijeenkomst met persbureaus.

Van pizzadozen tot kleding, Brussel wil deze 'eeuwige vervuilers' in alledaagse consumentenproducten verbieden. “Het is haalbaar, de industrie bereidt zich er al op voor”, benadrukt Jessika Roswall.

Maar het is een ‘moeilijk’ onderwerp, gezien het grote aantal stoffen, erkent ze, zonder een tijdschema te bevestigen.

Voorafgaand aan een wetsvoorstel wacht de uitvoerende macht op twee adviezen van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Het eerste advies, gepland voor maart, gaat over de risicobeoordeling van PFAS. Het tweede, eind 2026, over de sociaaleconomische impact van een verbod in de EU.

Het wetsvoorstel, dat eerst voor eind 2025 en later voor 2026 werd verwacht, ligt dus op zijn vroegst eind 2026 op tafel. Dat is slechts het startschot voor maandenlange onderhandelingen met lidstaten en Europarlementariërs.

Cosmetica, keukengerei, verpakkingen: PFAS is overal, gebruikt vanwege de antiaanbak-, waterafstotende of hittebestendige eigenschappen.

Deze per- en polyfluoralkylstoffen breken extreem langzaam af, vandaar de bijnaam 'eeuwige vervuilers'. Ze kunnen schadelijke gezondheidseffecten hebben, zoals een verhoogd cholesterolgehalte, een groter risico op kanker en gevolgen voor de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van de foetus.

Brussel is van plan ze te verbieden, maar met uitzonderingen voor bepaalde strategische sectoren, zoals de medische sector. Daar blijft PFAS toegestaan als er geen alternatieven zijn.

Hoe ver deze uitzonderingen gaan, is de inzet van de huidige onderhandelingen met de industrie, onder het toeziend oog van milieuorganisaties.

Frankrijk heeft ondertussen het voortouw genomen voor alledaagse producten.

Sinds één januari verbiedt een wet in Frankrijk het gebruik van bepaalde PFAS in kleding, schoenen, cosmetica en skiwax. Er zijn enkele uitzonderingen voor textiel en schoenen voor de bescherming en veiligheid van personen (defensie, civiele bescherming) en voor technisch textiel voor industrieel gebruik.