Verenigd Koninkrijk voert FCA-regelgeving in voor 'Koop nu, betaal later'-sector

Vanaf 15 juli vallen consumenten die gebruikmaken van 'Koop nu, betaal later'-diensten (BNPL) onder dezelfde wettelijke bescherming als andere vormen van consumentenkrediet. Dit is het gevolg van nieuwe regels van de Britse overheid.

Door de veranderingen komen BNPL-aanbieders, waaronder Klarna, PayPal en Clearpay, onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA) te staan.

Binnen het nieuwe raamwerk zijn aanbieders verplicht om kredietwaardigheidsbeoordelingen uit te voeren voordat ze krediet aanbieden. Consumenten die defecte goederen kopen via BNPL krijgen bovendien dezelfde rechten op terugbetaling als degenen die met een creditcard of andere kredietproducten betalen.

Klanten met financiële problemen worden voortaan doorverwezen naar schuldhulpverlening, voordat incassomaatregelen worden genomen.

De maatregel pakt het ongereguleerde karakter van de BNPL-markt aan. Deze markt is de afgelopen jaren snel gegroeid en is een gangbare betaaloptie geworden voor online aankopen.

Tot nu toe opereerde de sector buiten de belangrijkste regelgeving die doorgaans van toepassing is op andere consumentenkredietproducten. De Britse overheid kondigde in 2024 voor het eerst plannen aan om de sector te reguleren, waarna de wetgeving in 2025 werd aangenomen.

In een verklaring zei Rachel Black, staatssecretaris van Financiën: “Het is niet eerlijk dat mensen die deze producten gebruiken minder rechten hadden dan wanneer ze met een creditcard hadden betaald.

“Deze nieuwe regels beschermen de consument — met de juiste controles voordat krediet wordt aangeboden, echte rechten als er iets misgaat, en ondersteuning in plaats van druk als iemand in financiële moeilijkheden komt.”