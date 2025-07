Verenigde Staten en EU sluiten handelsovereenkomst met 15 procent tarieven voor Europese import

Madrid – Na maanden van moeizame onderhandelingen hebben de vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en de Europese Unie eindelijk een nieuwe handels- en importheffingenovereenkomst gesloten. Een overeenkomst die, volgens voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, 'zekerheid biedt in onzekere tijden'. De overeenkomst resulteert in asymmetrische tarieven van 15 procent voor de meeste importen uit de Europese Unie naar de Verenigde Staten, wederkerige tarieven van 0 procent voor bepaalde 'strategische producten', en de massale aankoop van Amerikaanse energiebronnen als alternatief voor die uit Rusland.

Na de overeenkomst die afgelopen zondag 27 juli 2025 werd bereikt, heeft Von der Leyen in een officiële verklaring de belangrijkste details van deze nieuwe handels- en tariefovereenkomst toegelicht. Deze overeenkomst voorkomt de inwerkingtreding van de eerder aangekondigde heffingen van 30 procent die vanaf 1 augustus zouden worden toegepast op importen uit de EU naar de VS. Volgens Von der Leyen is het een kader dat niet alleen de toegang van Amerikaanse producten tot de EU-markt vergemakkelijkt - een van de eisen van president Trump voor het tekenen van een tariefovereenkomst - maar ook Europese consumenten ten goede komt. Het zal de concurrentiepositie van bedrijven versterken door ze te confronteren met toegenomen concurrentie en het biedt een basis voor verdere onderhandelingen over tariefverlagingen voor meer EU-producten die naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Tegelijkertijd biedt het Europese bedrijven een stabiel kader voor hun activiteiten in de Verenigde Staten.

'De overeenkomst van vandaag creëert zekerheid in onzekere tijden', aldus Von der Leyen. 'Het biedt stabiliteit en voorspelbaarheid voor burgers en bedrijven aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.' 'Dit is een overeenkomst tussen de twee grootste economieën ter wereld. We handelen jaarlijks voor 1,7 biljoen dollar. Samen vormen we een markt van 800 miljoen mensen. En we vertegenwoordigen bijna 44 procent van het wereldwijde bbp.' Von der Leyen benadrukte verder dat 'we met deze overeenkomst meer voorspelbaarheid creëren voor onze bedrijven. In deze turbulente tijden is dit nodig om te kunnen plannen en investeren.' Een bijkomend voordeel is de onmiddellijke tariefverlaging. 'Dit zal een duidelijke impact hebben op de resultaten van onze bedrijven', aangezien 'we met deze overeenkomst de toegang tot onze grootste exportmarkt veiligstellen'. Tegelijkertijd wordt, zoals Trump eiste, 'de toegang van Amerikaanse producten tot onze markt vergemakkelijkt'. 'Dit komt Europese consumenten ten goede en verhoogt de concurrentiepositie van onze bedrijven.' De overeenkomst biedt ook 'een kader om de tarieven op meer producten verder te verlagen, niet-tarifaire behandelingen aan te pakken en samen te werken op het gebied van economische veiligheid. Wanneer de EU en de VS als partners samenwerken, zijn de voordelen voor beide partijen tastbaar.'

Tarieven van 15 procent op import uit de EU, en 0 procent op 'strategische producten'

De overeenkomst omvat een uniform tarief van 15 procent voor de 'grote meerderheid' van de export uit de EU naar de VS. Dit tarief geldt voor de meeste sectoren, inclusief textiel, mode, auto's, halfgeleiders en farmaceutische producten.

Naast dit 'uniforme' tarief is een wederkerig tarief van 0 procent overeengekomen voor een reeks 'strategische producten'. Hieronder vallen alle soorten vliegtuigen en onderdelen daarvan, bepaalde chemicaliën, sommige generieke geneesmiddelen, halfgeleiderapparatuur, bepaalde landbouwproducten, natuurlijke hulpbronnen en kritieke grondstoffen zoals zeldzame aardmetalen. Von der Leyen voegde eraan toe dat 'we zullen blijven werken aan het toevoegen van meer producten aan deze lijst'.

Wat staal en aluminium betreft, merkte Von der Leyen op dat beide economische blokken zullen werken aan 'eerlijke wereldwijde concurrentie'. 'Om de barrières tussen ons te verminderen, zullen de tarieven worden verlaagd en zal een quotasysteem worden ingevoerd.' De details hiervan zijn nog niet bekend.

Massale aankoop van energie en chips

Naast de 'algemene' openstelling van de EU voor Amerikaanse producten, is er een overeenkomst gesloten voor de massale aankoop van energie door de EU van de VS. Hierdoor kan de EU, aldus Von der Leyen, haar energievoorziening diversifiëren door Russisch gas en olie te vervangen door 'aanzienlijke' aankopen van Amerikaans LNG (vloeibaar aardgas), olie en nucleaire brandstof. Daarnaast zullen er Amerikaanse AI-chips worden gekocht, 'wat onze AI-gigafabrieken zal stimuleren en de VS zal helpen hun technologische voorsprong te behouden'.

Alternatieven voor de handelsbetrekkingen met de VS

Ondanks de 'voordelen' van de overeenkomst, benadrukte Von der Leyen dat de EU werkt aan alternatieven voor de handelsbetrekkingen met de VS. Deze alternatieven beginnen met de versterking van de interne markt, 'ons grootste bezit en onze toevlucht, vooral in turbulente tijden'. De Commissie heeft al 'nieuwe allianties over de hele wereld' gesloten. 'In de afgelopen maanden hebben we onderhandelingen afgerond met Mercosur, Mexico en Indonesië', aldus Von der Leyen. 'In een onstabiele wereld is Europa een betrouwbare partner.' 'We zullen doorgaan met het sluiten van overeenkomsten die bijdragen aan het veiligstellen van onze welvaart.' Von der Leyen bedankte Trump persoonlijk voor zijn 'betrokkenheid en leiderschap bij het bereiken van deze vooruitgang' in de handelsbetrekkingen tussen de EU en de VS. 'Hij is een vasthoudende onderhandelaar, maar ook een deskundige onderhandelaar.' Ze bedankte ook de lidstaten voor hun 'vertrouwen en betrokkenheid'. 'Onze eenheid is onze kracht, zowel binnen als buiten onze grenzen', en 'we zullen hard blijven werken voor het welzijn van alle Europeanen'.