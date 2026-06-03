Verenigde Staten plannen nieuwe importheffingen vanwege dwangarbeid

De Verenigde Staten dreigen zestig economieën met nieuwe importheffingen. De reden is het niet voorkomen van de import van producten uit vermoedelijke dwangarbeid en onvoldoende controle op bestaande importverboden. Dit meldt het kantoor van de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger, het Office of The U.S. Trade Representative, dinsdagavond laat (lokale tijd).

Landen als de Europese Unie (EU), Groot-Brittannië en Zwitserland, maar ook staten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, evenals Canada en China, kunnen extra heffingen tussen de 10 en 12,5 procent verwachten. “Het is onaanvaardbaar dat onze belangrijkste handelspartners niets ondernemen tegen de invoer van goederen die met dwangarbeid zijn geproduceerd. Dit leidt ertoe dat Amerikaanse werknemers wereldwijd moeten concurreren onder ongelijke voorwaarden”, aldus handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer in de verklaring. “Wij zullen deze ongelijkheid niet langer tolereren.”

Bezwaartermijn tot begin juli, voordat nieuwe heffingen van kracht worden

De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger baseert zich op een onderzoek dat op 12 maart is gestart, zo blijkt uit de verklaring. Dit onderzoek houdt verband met het ‘verzuim van diverse economieën om een importverbod op goederen geproduceerd met dwangarbeid in te stellen en effectief te handhaven’. De heffingen worden echter niet onmiddellijk van kracht. Tot 6 juli kunnen bezwaren worden ingediend, waarna op 7 juli een hoorzitting volgt.

China heeft kritiek op de Amerikaanse aanpak. De Volksrepubliek heeft zich altijd uitgesproken tegen elke vorm van douanemaatregelen, aldus woordvoerster van Buitenlandse Zaken Mao Ning in Peking. Douane- en handelsoorlogen zijn niet in het belang van beide partijen. Over de beschuldiging van dwangarbeid zegt Mao dat China deze verwerpt. “In China bestaat geen zogenoemde dwangarbeid”, vervolgt ze.

In het juridische getouwtrek over zijn omstreden douanebeleid behaalde de Amerikaanse president Donald Trump half mei een voorlopige overwinning. Een hof van beroep schorste een eerdere uitspraak. Die uitspraak bestempelde Trumps tijdelijke heffingen op importen uit de hele wereld als onwettig. Importeurs moeten de heffingen van 10 procent voorlopig blijven betalen.