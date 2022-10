Verhuurservice Clothesfriends: "Via verschillende touchpoints creëren we een community die verder gaat dan het huren van mode"

München - Clothesfriends verhuurt duurzame mode via een app en nu ook via vaste locaties. Gebruikers kunnen outfits huren van duurzame partnermerken of rechtstreeks van huurders uit de gemeenschap. Tegelijkertijd ondersteunt de in 2020 opgerichte start-up uit München andere modebedrijven bij het opzetten van hun circulaire diensten op het gebied van mode.

De oprichters Carmen Jenny en Sonja Wunderlich lichten in een interview hun bedrijfsmodel toe en vertellen ons hoe zij modebedrijven helpen om over te stappen op een circulaire economie.

Het huren van kleding en een zogenaamde ‘sharing economy’ wordt al enkele jaren gezien als de sleutel tot meer duurzaamheid in de mode-industrie. Wat is het idee achter Clothesfriends?

Carmen Jenny: “Clothesfriends is een dagelijkse oplossing voor circulaire mode die even persoonlijk als veelzijdig is. Bij de selectie van onze partnermerken richten wij ons specifiek op merken waarbij de focus ligt op duurzaamheid en op een aanbod dat aansluit bij de huidige tijdgeest en trends. Terwijl andere platforms zich vooral richten op ‘occasion’ of ‘high-end’ designermode, zien wij in onze gemeenschap minder vraag naar luxe of designermerken. We zien eerder de wens om meer toegang te krijgen tot duurzame merken en een shopping alternatief te proberen dat variatie en het uitproberen van trends op een duurzame, betaalbare manier mogelijk maakt.”

De mogelijkheid om dingen uit te proberen lijkt belangrijk bij Clothesfriends.

Sonja Wunderlich: “Dit idee komt ook overeen met onze ‘rent-to-own’ functie, die ons op een bepaalde manier onderscheidt van andere verhuurplatforms. Door de feedback van onze gemeenschap hebben we gemerkt dat mensen tijdens het verhuurproces vaak verliefd worden op bepaalde stukken die ze graag willen houden. Met de ‘rent-to-own’ functie bieden wij de mogelijkheid om individuele producten in de verhuur te kopen en zo een bewuste aankoop in plaats van een impulsaankoop mogelijk te maken. Als je je na een tijdje realiseert dat je het stuk toch niet zo vaak draagt, kun je het met een paar klikken weer uploaden naar de app met de re-upload functie.”

Jullie ontmoetten elkaar tijdens hun studie en besloten in oktober 2020 van start te gaan. Welke lessen zou u aspirant-oprichters in de mode-industrie willen meegeven?

Carmen Jenny: “Als je gepassioneerd bent over een idee, een doel of een visie - ga ervoor! Vanaf de eerste seconde dat we over Clothesfriends spraken, voelde het alsof er geen ander onderwerp was en een paar maanden later hadden we ineens het bedrijf opgericht. Een van de belangrijkste lessen voor mij is de bereidheid tot feedback en de open uitwisseling. In onze beginfase hadden we vaak het gevoel dat het idee niet volwassen genoeg was of dat iemand het idee beter zou uitvoeren. Maar de waarheid is dat tenminste iemand in deze wereld uw idee al heeft gehad - het hangt ervan af hoe en of u doorzet en welke mensen u kunt inspireren om samen aan deze visie te werken. Uiteindelijk staat en valt succes met de kracht, de aanvullende vaardigheden en de samenhang van het team. Sonja en ik vulden elkaar in het begin goed aan, maar zonder ons huidige team zouden we nooit op het punt zijn waar we nu zijn met Clothesfriends.”

Naast de app heb je zogenaamde hubs in München, Hamburg, Berlijn en Neurenberg waar gebruikers nieuwe stukken kunnen lenen, ophalen en terugbrengen. Welke rol spelen fysieke winkels en coöperaties in uw bedrijfsmodel?

Sonja Wunderlich: “Om circulaire mode een plek te geven in het dagelijks leven, was het voor ons noodzakelijk om een oplossing te bedenken die zowel digitaal als lokaal is. Via de verschillende contactpunten creëren we een gemeenschap die verder gaat dan alleen het verhuren van mode. De combinatie van onze hubs weerspiegelt de waarden waarop wij Clothesfriends bouwen: Een bewuste, duurzame levensstijl op alle niveaus mogelijk maken. Daarom waarderen wij echt hoe onze gemeenschappen elkaar aanvullen door met de verschillende hubs te werken: Van onze eigen winkel van het duurzame breigoedmerk Faible & Failure in Hamburg tot de veganistische pizzeria Doctor Drooly in München.”

Zit er een soortgelijk idee achter de samenwerking met de conceptstore Staiy en het tassenlabel Zamt in Berlijn?

Carmen Jenny: “Deze motivatie zit uiteindelijk ook achter de samenwerking met Zamt en Staiy in de concept store in Berlijn, waarbij ons doel als partners was om alle niveaus van circulaire mode te combineren. Door complementaire benaderingen te combineren, wordt circulaire mode verenigd als lokale ervaring: van duurzaam design en eerlijke productie door het Berlijnse merk Zamt, tot de doordachte selectie van merken van de marktplaats voor duurzame mode Staiy en de verlenging van de draagtijd door nieuwe of tweedehands stukken te huren bij Clothesfriends.”

Welke kledingstukken of merken zijn bijzonder in trek bij de gebruikers en beïnvloeden modetrends de vraag?

Carmen Jenny: “Van de witte tweedehands babydoll jurk tot de gerecyclede kasjmier crop top van Jan 'n June. We zijn altijd verbaasd hoeveel we van onze gemeenschap leren en hoe we het aanbod op basis van hun feedback kunnen aanpassen. De huidige trends en de selectie van bijzondere stukken hebben evenveel invloed als de positionering van de partnermerken. Hierbij letten wij vooral op de filosofie van een merk en de mate waarin zij duurzame, eerlijke productie nastreven en de uitbreiding van hun strategie voor meer circulariteit in het bedrijf. Juist omdat onze gebruikers niet alleen mode huren voor de afwisseling, maar ook streven naar een meer bewuste consumptie, merken we een steeds grotere vraag om via Clothesfriends merken te leren kennen en ofwel collectief uit te proberen via de app ofwel direct te huren bij een merk in de online shop.”

Mode huren in plaats van nieuw kopen wordt beschouwd als de meest duurzame manier van consumeren. Welk advies zou u geven aan modemerken die deel willen uitmaken van de circulaire en sharing economie?

Carmen Jenny: “De tijd is nu: Klimaatverandering, de huidige wereldsituatie en de veranderende omstandigheden konden geen duidelijker impact hebben op de samenleving en de economie dan ze dat op dit moment hebben. Als jong bedrijf worden wij er voortdurend aan herinnerd dat crisissituaties als kansen kunnen worden gebruikt. Met name voor modemerken ligt dit potentieel in de circulaire en sharing economie. Het voor de hand liggende antwoord ligt bij het verminderen van de CO2-uitstoot, het besparen van afval en het betalen voor een mode-industrie die zich richt op circulariteit voor de langere termijn. van productie tot recycling. Een tweede veelbelovende kans is het vroegtijdig bereiken van generatie Z en deze te behouden via een circulair aanbod, zoals huren.”

Maar het is nog niet zo eenvoudig…

Carmen Jenny: “Het is duidelijk dat een circulaire transformatie complex is voor een merk - en een cruciale uitdaging is de prijs. Volgens een onderzoek van Zalando zegt iets meer dan de helft van de consumenten dat duurzaamheid een doorslaggevende rol speelt bij hun aankoopbeslissingen. Maar als het tijd is om een item te kopen, zegt 35 procent regelmatig de voorkeur te geven aan een goedkope aanbieding boven een duurzaam artikel. Deze kloof tussen houding en gedrag kan worden gedicht met een circulair mode-aanbod, zoals de optie om kleding te huren.”

Hoe ondersteunt u uw merkpartners?

Sonja Wunderlich: “Onze ervaring leert dat bij het aangaan van een huur- of tweedehandsmodel niet alleen de selectie van mogelijke partners of dienstverleners belangrijk is, maar vooral de communicatie. Bij Clothesfriends hechten we ook veel belang aan het ondersteunen van merken in hun communicatie. In principe zou de eerste stap moeten zijn om je standpunt als modemerk over circulaire mode te communiceren en transparant te zijn over de inspanningen die binnen het bedrijf worden gedaan of gepland.”

En wat moeten merken nog meer doen behalve communiceren?

Sonja Wunderlich: “De volgende stap is het bepalen van de passende aanbiedingen en benaderingen voor circulaire mode voor het eigen bedrijf en ervoor zorgen dat de producten zo lang mogelijk in de cyclus van gebruik blijven. Omgekeerd is de beste manier om het potentieel te benutten het combineren van verschillende benaderingen - en het verhuren van mode een kans te geven. Hoewel verhuur de massa nog niet heeft bereikt, is het de moeite waard om nu een van de eersten te zijn, te profiteren van de voordelen en holistisch te werken aan een circulaire mode-economie.”

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Duits naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.