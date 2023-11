Veritas op zoek naar extra investeerder om nieuwe groeifase in te luiden

Belgische retailer Veritas is op zoek naar een nieuwe partner in de vorm van een investeerder. Het bedrijf heeft de afgelopen vier jaar geherstructureerd en is toe aan een volgende groeifase, aldus het bedrijf.

De huidige aandeelhouders willen het aandeelhouderschap van Veritas versterken ‘met een partij die met behulp van de hoge kasgeneratie die er binnen Veritas vandaag is, het internationaal groeiplan mee kan ondersteunen, terwijl tegelijkertijd de eigenheid van Veritas wordt gewaarborgd’.

In 2019 namen CIM Capital Restruct Fund en ondernemers Erwin Van Osta en Walter Van Gastel aandelen in Veritas. De vier jaren die volgden stonden in het teken van herstructurering. Veritas bevindt zich nu in een gezonde fase, zo benadrukt het bedrijf in een persbericht. Voor het jaar 2023 verwacht de retailer een omzet van 95 miljoen euro en een ebitda van 10 miljoen euro.

De volgende groeifase staat dan ook voor de deur. Zo wil Veritas verder de internationale markt betreden. Afgelopen jaar trok het bedrijf al naar Nederland waar het ruimte ziet voor tientallen winkels.