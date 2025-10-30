Verkiezingen nek-aan-nek-race D66 en PVV: wat betekent dat voor retail?

Er is gestemd. De bussen zijn dicht en 99,7 procent is geteld. Bij de aftrap van de verkiezingsmaand riep brancheorganisatie INretail op om ‘met een ondernemershart’ te stemmen. Of dat ook is gebeurd, wordt in het slechtste scenario pas maandag duidelijk. Voorlopig is de nek-aan-nek tussen D66 en PVV zo spannend, dat de modesector zich hoe dan ook zal moeten schikken naar het programma van beide partijen. FashionUnited maakt de stand op.

1. Winkelcriminaliteit

PVV wil 10.000 extra politieagenten op straat en vindt dat criminaliteit harder moet worden gestraft. De PVV wil ook de verkoop en het gebruik van pepperspray legaliseren voor zelfverdediging.

D66 wil vooral de doorlooptijden tussen aangifte en uitspraak drastisch verminderen, zodat slachtoffers sneller duidelijkheid krijgen en daders sneller hun straf. De politieman of -vrouw wordt geschetst als ‘iemand die midden in de samenleving staat’. De wijkagent moet vrij baan krijgen om problemen te voorkomen en gezag op te bouwen.

2. Investeringen in winkelgebieden

De winkelstraat, ondernemerschap en de kleine en middelgrote ondernemers (MKB)’er worden niet genoemd in het programma van de PVV. Lege gebouwen wil de partij gebruiken voor woonbestemmingen.

D66 heeft de bouw van tien nieuwe steden op de planning staan, met een gemengd woningaanbod, groen, autoluwe wijken en een gevarieerd aanbod aan winkels.

3. Meer nettoloon voor de medewerkers

PVV wil de AOW-leeftijd verlagen naar 65 jaar. Verbeteringen in lonen en bonussen hebben alleen betrekking op specifieke sectoren, met name de zorg.

D66 belooft hogere lonen en lagere belastingen door het minimumloon te verhogen en het tarief in de eerste en tweede schijf van de inkomstenbelasting te verlagen. Daarnaast komt er een belastingkorting voor mensen die minstens vier dagen per week werken, wat neerkomt op minimaal 600 euro belastingvoordeel per jaar. De stap naar werk vanuit een uitkering moet makkelijker, bijvoorbeeld via vrijwilligers- of deeltijdwerk. Bedrijven die discrimineren, wil D66 bestraffen.

4. Minder accijnzen en BTW

PVV wil de btw op energie verlagen van 21 naar 9 procent en die op boodschappen helemaal schrappen. Accijnsverhoging op brandstof in 2026 moet worden voorkomen. Als het aan de rechtse partij ligt, gaat de BTW op kunst en cultuur omhoog naar 21 procent.

D66 handhaaft het lage btw-tarief op cultuur, boeken en sport, ‘omdat deze geen luxe mogen zijn’. De partij wil verschillen in fiscale voordelen tussen huurders en mensen met een koopwoning verkleinen, onder andere door de verlaging van het btw-tarief.

5. Investeringsplannen in de regio's

Het programma van PVV is vaag over actieve investeringsplannen in specifieke regio's, maar noemt wel investeringen in grensgebieden en het leger. De partij wil dat opbrengsten van motorrijtuigenbelastingen doelmatig worden uitgegeven aan voordelen voor bestuurders, zoals meer asfalt, wegverbredingen en verkeersveiligheid.

D66 investeert in regio's die extra aandacht verdienen (op het vlak van leefbaarheid, werkgelegenheid, bereikbaarheid en de toegang tot kunst en cultuur). De partij wil via het Europees regiobeleid buitensporige verschillen tussen regio’s in de EU verkleinen, van economische achterstand tot kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld in Noordoost-Groningen en Noord-Frankrijk.

6. Waardering voor lokaal ondernemerschap

PVV wil een Keurmerk Promotie van Vaderlands Voedsel (PVV) voor producten van eigen bodem, en vrije verkoop voor boerderijwinkels (vrijgesteld van onnodige regeldruk, registraties en btw-heffingen). Of een wollen trui van een Nederlands schaap hier ook bij hoort, is niet duidelijk.

MKB en zelfstandigen worden in het partijprogramma van D66 genoemd als middelpunt van de samenleving; het belang van duurzaamheid wordt daarin aangestipt. De overheid moet bovendien heldere spelregels bepalen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook wil D66 dat het makkelijker wordt om een rechtsvorm van de onderneming te kiezen die beter aansluit bij de doelen van de ondernemer en een gelijk speelveld creëren door in te grijpen bij te veel marktmacht. De Nationale Investeringsbank zal ook toegankelijk worden voor MKB'ers.

7. Betaalbaar verduurzamen voor de ondernemer

PVV heeft geen plannen voor betaalbaar verduurzamen en stelt dat bedrijven worden weggepest door verregaande klimaatmaatregelen en onbetaalbare energielasten. De partij stopt met de energietransitie en schrapt klimaatsubsidies.

D66 helpt MKB met verduurzaming door middel van duidelijke regels. Zo weten ondernemers bijvoorbeeld al vóórdat ze beginnen wat er van hen wordt verwacht op het gebied van milieu en natuur. Subsidies en snellere procedures staan ook op het programma.

8. Minder Regeldruk

PVV streeft naar het schrappen en vereenvoudigen van bouweisen en is tegen onnodige regeldruk; de partij heeft alleen concrete versoepelingen gepland voor boerderijwinkels.

D66 wil regels die niet goed werken afschaffen. De partij wil wetten versimpelen en uitvoeringsorganisaties de mogelijkheid geven om waar nodig van regels af te wijken - ‘maatwerk’ noemt de partij dat.

9. Waarborgen van een gelijk speelveld tegenover Aziatische platforms

De PVV doet geen uitspraken over concurrentie met buitenlandse groeiende partijen.

D66 wil dat Europa strategisch slimmer en onafhankelijker wordt van landen zoals China, met een groen industriebeleid voor eigen productie en innovatie in cruciale sectoren, zoals microchips en kritieke grondstoffen. Europese alternatieven krijgen een voorsprong doordat de overheid optreedt als eerste klant. Een bewindspersoon voor Technologie en Innovatie moet zorgen dat het Rijk en de publieke sector zich losmaken van de grote techbedrijven.