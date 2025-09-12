Verkoop aan internationale groep of beursgang: Giorgio Armani laat duidelijke instructies achter voor bedrijf

Er komt steeds meer informatie naar buiten over hoe het verder zal gaan met het bedrijf van wijlen ontwerper Giorgio Armani. Nieuwe berichten melden dat zijn erfgenamen een aandeel van het bedrijf moeten verkopen of een beursgang moet worden geïnitieerd.

Nieuwsbureau Reuters heeft een kopie van het testament ingezien. Hierin staat dat de erfgenamen een aandeel van 15 procent moet verkopen binnen anderhalf jaar. Op een later moment (tussen de drie en vijf jaar na Armani’s dood) moet een extra 30 tot 54,9 procent worden verkocht aan dezelfde koper.

Armani is daarnaast ook duidelijk gezien over de mogelijke kandidaten. Voorrang moet gegeven worden aan luxegroep LVMH, beautygroep L’Oréal, Italiaanse brillengigant EssilorLuxottica of andere groepen. Ook wordt er geschreven dat de erfgenamen bedrijven moeten overwegen waarmee Armani commerciële banden heeft.

Ontwerper Giorgio Armani overleed op 4 september op 91-jarige leeftijd.

Dit bericht wordt wellicht op een later moment aangevuld met meer informatie.