Verkoop French Connection van de baan

French Connection heeft aangekondigd dat een formeel verkoopproces van de baan is en dat het bedrijf zich opnieuw zal concentreren op vernieuwing en herstructurering. Dat schrijft Drapersonline.

Hoewel French Connection eerder had bekendgemaakt voor het einde van 2019 het bedrijf te verkopen en er een aantal partijen geïnteresseerd was in een overname kwam het niet tot een overeenkomst. Het Britse modemerk is daarom van plan meer te investeren in het online platform, met name in de wholesale activiteiten in de Verenigde Staten, en de licentie categorieën uit te breiden.

Het bedrijf verwacht 2019 af te sluiten met een bruto verlies van tussen de 1 en 2 miljoen pond (1,2 en 2,4 miljoen euro). “Handel in het Verenigd Koninkrijk is in zowel de retail als wholesale activiteiten, in de tweede helft van het jaar zwaarder geweest, met name in het vierde kwartaal,” liet het in een persbericht weten.