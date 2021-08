Verkoop outerwear in Europa herstelt na stormachtig jaar

Europese landen zagen afgelopen jaar een dramatische daling in de verkoop van outerwear terwijl Covid-19 zich verspreidde. De industrie begint nu een geleidelijke stijging en herstel te zien zo blijkt uit een rapport van de European Outdoor Group (EOG).

Het EOG State of Trade rapport omvat producten die verkocht worden door meer dan honderd outdoor bedrijven en verkoopcijfers van multisport merken. Het rapport toont dat er een wijdverspreide daling was van de verkoop van outdoor gear industrie afgelopen jaar met de grootste daling in Noorwegen waar een afname van 12,9 te zien was. Andere flinke dalingen waren te zien in Frankrijk met een afname van 11,9 procent, Groot-Brittannië met min 9,8 procent en Duitsland met een daling van 8,9 procent. In Polen was de kleinste afname te zien met 2,6 procent.

“De cijfers van 2020 zullen niemand verbazen, zowel op het gebied van de algemene impact van de pandemie op de markt als de variaties in de sub-categorieën,” aldus Pauline Shepherd, hoofd van market research, in het rapport. “Het is echter ook duidelijk dat de outdoor categorie veerkrachtig is, zeker in vergelijking tot anderen. Het is aanmoedigend dat er eerste tekenen zijn dat onze industrie terugveert, zelfs beter dan andere sectoren.”

Het rapport laat een daling van 9,5 procent zien in de wholesale waarde van de outerwear markt. De verkoop van rugzakken en koffers daalde met 16,9 procent in waarde, waarmee het de subcategorie is die het hardst werd geraakt. Footwear en kleding werden daarna het hardst geraakt met een daling van 10,4 procent.

De data die verzameld is voor 2021 tot nu toe laat een herstel zien van de outdoor sector. EOG resultaten laten zien dat de sector het ook beter doet dan andere retail categorieën. Op dit moment laat het rapport zien dat de Duitse online en fysieke retail outdoor sector met 18,6 procent is gegroeid in juni 2021 vergeleken met juni 2020. EOG verzameld op dit moment meer data voor Groot-Brittannië en andere Europese landen, maar de algemene indruk is dat de outerwear industry weer omhoog klimt.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.