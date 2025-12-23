Verkoop pand BHV Marais: Galeries Lafayette onderhandelt over de toekomst van het warenhuis

Galeries Lafayette Groep, eigendom van de familie Moulin-Houzé, verkoopt het pand van BHV Marais aan een 'Angelsaksische vastgoedinvesteerder'. In dit pand zit tevens de winkel van Chinese e-commerce gigant Shein gevestigd.

“Galeries Lafayette Groep kondigt exclusieve onderhandelingen aan met een Angelsaksische partij met erkende expertise in vastgoedbeheer. Het doel is de verkoop van het iconische BHV-pand vanaf januari,” aldus het persbericht. Op het moment van publicatie is de naam van de koper nog niet bekend.

Dit betekent dat Société des Grands Magasins (SGM) de exploitatie van BHV Marais (de winkels, de medewerkers, het merk) voortzet, maar het gebouw niet overneemt.

Een tegenslag voor Frédéric Merlin, directeur van SGM. De beslissing is echter geen verrassing, nadat de Banque des Territoires de onderhandelingen stopzette. Dit gebeurde in een context van hevig verzet tegen de komst van Shein op de zesde verdieping.

Anne Hidalgo verliest de regie

De verkoop levert Galeries Lafayette financiële middelen op. Volgens de krant Le Monde vindt de verkoop plaats onder de voorwaarden die met SGM zijn afgesproken, voor een bedrag van ongeveer 300 miljoen euro.

Als de verkoop doorgaat, gaat de wens van burgemeester Anne Hidalgo niet in vervulling. Zij wilde dat de gemeente Parijs het pand van BHV Marais zou kopen. Dit kan alleen nog als de gemeente haar voorkeursrecht uitoefent op het warenhuis.

Omdat de onderhandelingen nog niet zijn afgerond, is Galeries Lafayette niet verplicht de naam van de koper bekend te maken. Volgens CFNEWS Immo gaat het om een Canadese investeerder, namelijk Brookfield, maar deze informatie is niet officieel bevestigd.

Een vastgoedinvesteerder is nooit neutraal. Deze partij beslist over huurprijzen, de looptijd van contracten, de gebruiksmogelijkheden en de commerciële risicotolerantie. Uiteindelijk bepaalt de investeerder wie op de middellange termijn mag blijven, komen of vertrekken.

Kan Shein in deze nieuwe opzet blijven? Wat is het toekomstplan?

De keuze voor de investeerder gaat verder dan alleen vastgoed. Het bepaalt de redactionele toekomst van BHV Marais, met name de ruimte voor spelers als Shein en, meer algemeen, de coherentie van het modeconcept.