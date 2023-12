Verkooppartners van Bol krijgen sneller uitbetaald

Bol rolt op 1 januari 2024 een nieuw uitbetaalmodel uit, waarbij verkooppartners sneller hun geld ontvangen. Uit onderzoek van Bol blijken de wensen van verkooppartners van elkaar te verschillen en stelt het zijn partners dus in staat een gewenste betalingsfrequentie in te stellen.

Bol’s verkooppartners kunnen vanaf volgend jaar zelf kiezen of ze één of twee keer per maand worden uitbetaald, zo staat in het persbericht. De betalingsfrequentie is ieder kwartaal aan te passen. De wijziging is actief vanaf de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal. Aan het nieuwe uitbetaalmodel zitten geen extra kosten verbonden.

“We willen een goed platform zijn waarop we onze verkooppartners continue kansen bieden om de groei van hun onderneming te versnellen”, aldus Steven Versluis, Director B2B-Marketing bij Bol, in het persbericht. “Zo delen we waardevolle data over verkoopresultaten en over ondernemingskansen en helpen we verkooppartners sneller te groeien met onder andere advertentiemogelijkheden, logistieke diensten en samenwerkingen met derde partijen. Hier voegen we nu een nieuw uitbetaalmodel aan toe.”