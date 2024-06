Verkopen bij Nike, Inc. blijven achter, maar winst neemt toe

Sportmodebedrijf Nike, Inc. ziet de verkopen in het vierde kwartaal opnieuw afnemen, maar weet de jaaromzet stabiel te houden, zo blijkt uit de gedeponeerde jaarcijfers. Het laatste kwartaal van boekjaar 2024 zorgt voor spanning, waardoor het bedrijf heeft besloten de vooruitzichten voor boekjaar 2025 bij te stellen.

Nike, Inc. rapporteert een omzet van 12,6 miljard Amerikaanse dollar in het vierde kwartaal. Deze omzet ligt twee procent lager vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Het sportmodebedrijf kampt in de laatste drie maanden van het jaar met een dalende omzet bij het merk Nike (min één procent) door achterblijvende verkopen in Noord-Amerika. Nike Direct rapporteert een daling van 8 procent als gevolg van dalingen in Nike Brand Digital van 10 procent en in de winkels van 2 procent. De verkopen bij het merk Converse blijven achter door minder verkopen in Noord-Amerika en West-Europa. De omzet ligt lager dan 18 procent.

Het sportmodebedrijf ziet de wholesale daarentegen toenemen met 5 procent. Hier wordt 7,1 miljard dollar binnengeharkt.

Nike, Inc. komt met deze resultaten uit op een jaaromzet van 51,4 miljard dollar (48 miljard euro) en boekt daarmee geen omzetgroei. De winst voor belastingen groeit met 500 miljard naar 6,7 miljard dollar. Onderaan de streep noteert het bedrijf een winst van 5,7 miljard dollar. Deze ligt 12 procent hoger dan de winst in boekjaar 2023.

Kwakkelende resultaten bij Nike, Inc. zorgen voor bijstelling verwachtingen boekjaar 2025

De resultaten zorgen voor spanningen bij Nike, Inc. Matthew Friend, uitvoerend vicevoorzitter en Chief Financial Officer, deelt in het rapport dat het de vooruitzichten voor boekjaar 2025 bijstelt. “We zorgen voor een betere balans in ons portfolio. [...] We nemen maatregelen om Nike te herpositioneren en concurrerender te maken, en duurzame, winstgevende groei op lange termijn te stimuleren.”

Friend geeft echter geen details weer over de herpositionering. Hij geeft ook nog geen indicatiecijfers van verwachte omzetten of winsten voor 2025. Wel wordt gedeeld dat de verkopen in het huidige kwartaal (het eerste kwartaal van 2025) geen verbetering laat zien. De verkopen lopen met 10 procent terug, mede door moeilijke omstandigheden in China.