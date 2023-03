‘Verkoper van virtuele mode Dressx veegt vijftien miljoen dollar binnen’

Dressx, een online boetiek voor virtuele kledingstukken, heeft vijftien miljoen dollar opgehaald in een nieuwe investeringsronde. Dat blijkt uit een persbericht in handen van Business of Fashion.

De investeringsronde werd geleid door Greenfield Capital, een Europees investeerder gevestigd in Berlijn, die vooral gericht is op jonge cryptobedrijven. Verschillende andere investeerders stapten in, waaronder Warner Music en Slow Ventures. “Als firma zijn we enorm enthousiast geworden over digitale mode,” zegt Jascha Samadi, medeoprichter van Greenfield Capital. “We verheugen ons erop om te zien hoe dit veld zich gaat ontwikkelen in de komende vijf tot tien jaar. We geloven dat Dressx voorop zal lopen in het richting geven en aandrijven van verandering.”

Met het opgehaalde kapitaal wil Dressx de eigen online marktplaats voor NFT’s verbeteren en ervoor zorgen dat de producten van het bedrijf in alle digitale omgevingen goed werken. Ook wil Dressx verder groeien. “We willen graag verder bouwen aan de toekomstvisie van Dressx en deze opschalen,” zegt Daria Shapovalova, medeoprichter en CEO van Dressx, in het persbericht.