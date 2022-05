Verlies en lichte omzetdaling voor Zalando SE in eerste kwartaal

Zalando SE heeft in het eerste kwartaal de omzet licht zien afnemen in vergelijking met een jaar eerder. De omzet kwam uit op 2,2 miljard euro door een daling van 1,5 procent, aldus het kwartaalverslag. De daling en stabilisering van de omzet kom na jaren van tweecijferige groei.

Het bedrijf kiest in het kwartaalverslag er dan ook voor de nadruk te leggen op het feit dat Zalando ‘de band met de klant heeft verdiept’. Het bedrijf heeft namelijk het loyaliteitsprogramma - Zalando Plus - verder geïmplementeerd en het naar eigen zeggen de customer engagement vergroot rondom Zalando Beauty, Zalando Lounge, Zalando Designer en Designer Pre-Owned.

Daarnaast is de partner business van Zalando inmiddels goed voor 32 procent van de gross merchandise value van de categorie ‘fashion store’. Hierdoor komt Zalando SE steeds dichterbij het doel om 50 procent van de GMV bij de categorie ‘fashion store’ uit de partner business te halen.

Zalando geeft aan dat het eerste kwartaal van het huidige boekjaar de impact voelde van diverse macro-economische factoren, na een sterke groei afgelopen jaar. Zo is er de stijgende inflatie en toenemende kosten voor huishoudens die drukten op het sentiment onder consumenten. Ook was er een verandering in de voorkeuren van de consument vanwege het versoepelen van de corona maatregelen in het kwartaal. Al met al zorgde het ervoor dat het netto-inkomen van het bedrijf van de zwarte cijfers naar de rode cijfers ging. Waar Zalando SE vorig jaar in het eerste kwartaal nog een netto inkomen van 34,5 miljoen euro noteerde, gaat het nu om een verlies van 61,3 miljoen euro.