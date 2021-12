Verlies halveert bij Victoria Beckham Holdings in boekjaar 2020

Verbetering bij Victoria Beckham Holdings, zo meldt WWD op basis van gedeponeerde jaarcijfers bij Companies House. Het bedrijf wist in het boekjaar 2020 het verlies namelijk te halveren van 16,6 miljoen pond naar 8,6 miljoen pond. Omgerekend is dit 19,7 miljoen euro en 10,2 miljoen euro.

In het boekjaar dat op 31 december 2020 afliep, had het bedrijf te maken met een omzetdaling van 6 procent. Dit resulteerde in een omzet van 36,1 miljoen pond, omgerekend 43 miljoen euro. De daling van de omzet werd volgens het gedeponeerde verslag enigszins gedempt door de verkoop van Victoria Beckham Beauty.

Ondanks dat het merk Victoria Beckham al langer dan een decennia bestaat, heeft het nog geen enkel boekjaar winst behaald. In 2020 werd bij het bedrijf een nieuwe structuur opgezet en werden diverse takken van het bedrijf geconsolideerd. Dit moet helpen om het bedrijf winstgevend te maken.