Verlies meer dan gehalveerd: VF Corporation overtreft verwachtingen in eerste kwartaal

Het Amerikaanse kledingconcern VF Corporation heeft in het eerste kwartaal van boekjaar 2025/26 de eigen verwachtingen overtroffen. Het moederbedrijf van merken zoals The North Face, Vans en Timberland meldde woensdag dat de omzet stabiel is gebleven en het verlies aanzienlijk is verminderd.

In het eerste kwartaal, dat eind juni werd afgesloten, bedroeg de concernomzet uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 1,76 miljard Amerikaanse dollar (1,53 miljard euro). Deze bleef daarmee vrijwel gelijk aan die van dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten daalde de omzet met twee procent. Het bedrijf had vooraf een daling van de omzet, gecorrigeerd voor wisselkoersen, van drie tot vijf procent verwacht.

The North Face (plus 6 procent) en Timberland (plus 11 procent) lieten een omzetstijging zien, terwijl de omzet van Vans met veertien procent daalde. De verliezen bij het al langer kwakkelende label waren in deze mate verwacht en volgens het bedrijf mede te danken aan gerichte strategische maatregelen. De totale omzet van de overige merken van het concern, waaronder Dickies, Altra en Eastpak, steeg met vier procent.

CEO Bracken Darrell ziet het concern ‘op koers’

Dankzij een hogere brutomarge en aanzienlijk lagere kosten kon het concern het gecorrigeerde operationele verlies, dat in het eerste kwartaal van vorig jaar 104,7 miljoen Amerikaanse dollar bedroeg, terugbrengen tot 55,8 miljoen Amerikaanse dollar. Ook hier overtrof het bedrijf de eigen prognoses. Er werd een vergelijkbaar tekort verwacht tussen de 110 en 125 miljoen Amerikaanse dollar.

Het nettoverlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten daalde met 23 procent; het gerapporteerde nettoverlies werd teruggebracht tot 116,4 miljoen Amerikaanse dollar (100,9 miljoen euro). Daarmee was het minder dan de helft van het verlies in hetzelfde kwartaal vorig jaar, dat met name als gevolg van hoge verliezen bij het inmiddels verkochte merk Supreme 258,9 miljoen Amerikaanse dollar bedroeg.

CEO Bracken Darrell toonde zich tevreden met de recente resultaten. Het concern heeft in het eerste kwartaal ‘de verwachtingen en prognoses overtroffen’, benadrukte hij. Hij wees op de effecten van de uitgebreide herstructureringsmaatregelen: ‘We verlagen de kosten, verbeteren de marges, lossen schulden af en veranderen de organisatie.’

Over het geheel genomen ligt het concern ‘op koers’ met zijn transformatie, aldus Darrell. Het management heeft nog steeds vertrouwen in de huidige strategie en in het terugbrengen van ‘langdurige groei in omzet en winst’ voor het bedrijf.