Verlies Moschino-moederbedrijf neemt toe tot 32 miljoen euro

Aeffe SpA heeft in het boekjaar 2023 het nettoverlies zien oplopen. Waar een jaar eerder het verlies nog maar 9 miljoen euro was, is het in 2023 gestegen tot 32,1 miljoen euro.

Voorzitter van Aeffe SpA Massimo Ferretti geeft aan dat 2023 ‘het jaar van transitie’ was voor de groep. Zo werd het merk Moschino gereorganiseerd, zowel op het gebied van ‘creativiteit als distributie’. Ferretti geeft aan dat het transitiejaar de nodige kosten met zich mee heeft gebracht. “De resultaten die we vandaag presenteren, verwacht maar niet positief, zijn duidelijk het resultaat van deze transformatie en de sterke investeringen van recente jaren zullen positieve effecten hebben op zijn vroegst in 2024”, aldus Ferretti in het jaarverslag.

Het bedrijf is het moederbedrijf van Moschino, Alberta Ferretti, Pollini en Philosphy di Lorenzo Serafini. Deze merken bij elkaar leverde de groep een omzet van 319 miljoen euro op, zo bleek al eerder. De omzet daalde jaar op jaar met 9 procent.