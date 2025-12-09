Verlies River Island loopt verder op door herstructurering

River Island Clothing Co. Limited rapporteert een fors hoger verlies voor belastingen van 64 miljoen pond (73,3 miljoen euro) over de 52 weken tot 28 december 2024. Dit is bijna een verdubbeling van het verlies van 33,2 miljoen pond uit het voorgaande jaar. De stijging is het gevolg van een uitdagende markt en de voorbereiding op een grootschalige herstructurering. De belangrijkste oorzaak van dit hogere verlies is een aanzienlijke niet-contante voorziening van 35,7 miljoen pond voor oninbare vorderingen van groepsmaatschappijen.

De omzet daalt met 7,1 procent naar 537 miljoen pond. Dit, in combinatie met inflatiedruk en lagere marges, zorgt ondanks kostenbesparingen voor een daling van de brutowinst met 22,2 procent naar 21,4 miljoen pond. Het operationele verlies verdubbelt bijna en stijgt van 35,1 miljoen pond in het voorgaande jaar naar 65,3 miljoen pond.

De directie wijt de aanhoudende verslechtering van de bedrijfsresultaten aan diverse factoren. Dit zijn onder meer de inflatoire kostendruk, een afname van het aantal klanten en minder bezoekers in de winkelstraten. Daarnaast is een deel van het winkelportfolio verlieslatend of commercieel onrendabel geworden door de omvang, locatie of te hoge huren.

Na afloop van het boekjaar krijgt het bedrijf goedkeuring voor een formeel herstructureringsplan (RP) volgens de Britse wetgeving. Het Hooggerechtshof bekrachtigt dit plan op acht augustus 2025. Dit cruciale plan is noodzakelijk vanwege de materiële onzekerheid over de bedrijfscontinuïteit. De doorlopende kredietfaciliteit van de groep van 40 miljoen pond was namelijk in de eerste helft van 2025 onbereikbaar door convenantbeperkingen.

De kernonderdelen van het herstructureringsplan en het parallelle transformatieplan zijn gericht op het herstel van de financiële stabiliteit en winstgevendheid. Dit gebeurt door optimalisatie van het winkelportfolio, het veiligstellen van financiering en kostenreductie. Het plan richt zich voornamelijk op de optimalisatie van het winkelbestand. Dit omvat de sluiting van 33 winkels en het aanpassen van de huurcontracten van nog eens 71 winkels. Het herstructureringsplan stelt de groep in staat om nieuwe, toegezegde financiering aan te trekken. Hieronder valt een nieuwe doorlopende kredietfaciliteit van 40 miljoen pond bij Blue Coast Finance tot 2028.

Het managementteam is eind 2024 en begin 2025 vernieuwd. Er is een nieuwe financieel directeur aangesteld en Ben Lewis keert terug als CEO. Volgens de deponering bij het Britse handelsregister levert de strategie al aanzienlijke resultaten op. Dit omvat een verbeterde brutomarge, significant lagere kosten en een terugkeer naar groei in de onderliggende winkelverkopen. Voor 2025 verwacht het bedrijf een aanzienlijke verbetering van de winstgevendheid.