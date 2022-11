Verlies SuitSupply in 2021 verminderd, omzet nog niet op pre-corona niveau

Pakkenmaker SuitSupply heeft in het boekjaar 2021 het verlies verminderd, zo blijkt uit het recent gedeponeerde jaarverslag waar Quote over schrijft. Het verlies is flink verminderd ten opzichte van coronajaar 2020 en ondanks een flinke omzetstijging jaar op jaar, blijft de omzet nog achter met 2019.

SuitSupply boekte namelijk een omzetplus van 56 procent in boekjaar 2021, nadat in tussen 2019 en 2020 de omzet van 336,2 miljoen naar 205,4 miljoen euro kelderde. In het boekjaar 2021 kwam de omzet uit op 319 miljoen, zo schrijft Quote. Het verlies dat de pakkenmaker boekte kwam uit op 22 miljoen euro, tegenover een verlies van 109 miljoen euro in boekjaar 2020. Het ebitda (de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) ging wel van rode naar zwarte cijfers. Van min 47 miljoen euro naar een plus van 18,5 miljoen euro in 2021.

Recent meldde SuitSupply CEO Fokke de Jong nog aan Quote dat hij 35 miljoen eigen vermogen in het bedrijf heeft gestoken. De oprichter investeert in het bedrijf om het weer op te bouwen. Hij benadrukte dat er geen convenanten zijn gebroken of betalingen zijn gemist en er niet met andere investeerders is gesproken. Wel is met bestaande kredietverstrekkers overeengekomen dat ze coulanter zijn met de terugbetaling. De Jong gaf toen aan dat het belangrijk is SuitSupply toekomstbestendig te maken, waar het eerst het doel was zoveel mogelijk winkels te openen en zo snel mogelijk te groeien.