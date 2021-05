Verlies voor Alibaba in vierde kwartaal door miljardenboete

Alibaba Group Holding Limited duikt in het vierde kwartaal in het rood vanwege de miljardenboete die het bedrijf kreeg opgelegd door de Chinese marktautoriteit. Alibaba moest in het kwartaal een boete betalen van 18,2 miljard Chinese renminbi, omgerekend 2,2 miljard euro. Het verlies kwam uit op 7,6 miljard renminbi (966,1 miljoen euro).

De miljardenboete weegt ook op het jaarinkomen van Alibaba Group Holding Limited. Het inkomen bleef echter positief met 89,6 miljard renminbi, omgerekend 11,2 miljard. Het netto inkomen lag in het boekjaar 2 procent lager dan een jaar eerder, voornamelijk door de impact van de boete.

De jaaromzet kwam bij het bedrijf neer op 717,2 miljard renminbi, omgerekend 90,3 miljard euro. De jaaromzet lag daarmee 41 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet in het vierde kwartaal kwam neer op 187,3 miljard renminbi, omgerekend 23,6 miljard euro. In het kwartaal steeg de omzet met 64 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal maar dan een jaar eerder.

Beeld: Alibaba-oprichter Jack Ma, via newsroom Alibaba Group Holding Ltd