Verlies voor MS Mode in 2019

MS Mode heeft een intensief 2019 achter de rug, zo blijkt tijdens een digitale perslunch van het moederbedrijf CoolInvestments. 2019 stond in het teken van het oplossen van grote voorraad- en collectieproblemen en scherpe veranderingen in de operationele efficiëntie. Onder aan de streep eindigde het merk dan ook met een omzetdaling en een negatief EBITDA.

“We hadden een slecht voorjaar. De zomer bleef uit en we hadden te groot ingezet op korte broeken en daardoor dus ook te weinig lange broeken in de collectie,” zo vertelt CEO Peter van Kampen tijdens het exclusieve persevenement. De grote voorraden moesten tegen kortingen worden weggewerkt wat zorgde voor een negatieve impact op de omzet, de marge en uiteindelijk ook op het resultaat van het merk. Onder aan de streep kwam het EBITDA neer op min 3,6 miljoen euro en de omzet viel met 122,7 miljoen een kleine vier miljoen lager uit dan in 2018. Ook de investeringen die MS Mode deed op het gebied van operationele efficiëntie zorgde voor druk op de resultaten.

Financiële boekjaar van MS Mode in 2019 geraakt door voorraadproblemen en investeringen

Van Kampen geeft aan dat maatregelen voor voorraadbeheer al in 2018 waren genomen, maar dat de verouderde systemen en processen nog een impact hadden op de activiteiten. De CEO geeft aan dat de problemen in 2019 resoluut zijn aangepakt en inmiddels het voorraadbeheer op orde heeft. MS Mode heeft sinds de veranderingen bij het bedrijf dan ook goede resultaten geboekt, zo wordt gemeld tijdens het digitale evenement. Vanaf september 2019 tot en met februari 2020 nam de marge en omzet bij het merk toe. De CEO geeft aan dat in de eerste twee maanden van dit jaar de omzet van MS Mode 600.000 euro hoger lag dan in januari en februari 2019. “We waren op weg een absoluut topjaar te draaien.”

Zoals bij veel merken gooide de coronacrisis ook bij MS Mode roet in het eten. Het bedrijf heeft niet alleen winkels in Nederland en België, maar ook in Luxemburg, Frankrijk. Spanje, Duitsland en Oostenrijk. In veel van deze landen gold zeker aan het begin van het jaar de verplichte sluiting van niet-essentiële winkels. MS Mode ondervond dan ook een stijging in de online activiteiten. Klanten die nog nooit online bij het merk hadden besteld, maar doorgaans de winkels wel konden vinden, hebben nu voor het eerst via de webwinkel gekocht, zo vertelt Van Kampen. Het merk zag dit terug in de klantendata. Zelfs nu een groot deel van de winkels weer open is, merkt MS Mode dat meer klanten online blijven kopen. De stijging online is echter niet voldoende om het gehele boekjaar van het merk goed te maken, aldus de CEO.

Al met al hopen MS Mode en Van Kampen dat de verliezen in 2020 binnen de perken blijven. Wel verwacht het bedrijf een negatief resultaat, zo wordt duidelijk tijdens het evenement. “De omzet die weg is gevallen door het sluiten van de winkels, zeker in het buitenland, is lastig te compenseren. Maar als de rest van het jaar verder gaat hoe de afgelopen tijd is geweest dan zijn we positief.” De CEO meldt dat het bedrijf het vertrouwen heeft dat 2021 het uitgestelde topjaar van het merk zal worden. De focus op uitbreiding in Europa, voornamelijk met online activiteiten, blijft hoog op de agenda staan.

Over MS Mode

Damesmodemerk MS Mode valt onder CoolInvestments. Het bedrijf focust zich op curvy fashion en wil de nummer één expert op het gebied van curvy denim worden in Europa. MS Mode heeft inmiddels 206 winkels in Europa.