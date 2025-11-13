Verlies Wehkamp Retail Group verder toegenomen in boekjaar 2024-2025

Het moederbedrijf van online platform Wehkamp, Kleertjes.com en Union River heeft in het boekjaar 2024-2025 het verlies zien toenemen en de omzet verder zien teruglopen. De grote toename van het verlies wordt echter toegeschreven aan eenmalige posten. Zonder deze eenmalige posten zou het verlies relatief gelijk liggen met een boekjaar eerder, zo is te lezen in het statement van Wehkamp Retail Group.

Het nettoverlies van de groep komt uit op 89,1 miljoen euro. “Het nettoresultaat over het boekjaar 2024/2025 wordt sterk beïnvloed door een eenmalige afboeking op de goodwill balans.” Zonder deze posten is het verlies namelijk 8,8 miljoen euro (tegenover 8,4 miljoen euro een boekjaar eerder).

Eenmalige posten zorgen voor tientallen miljoenen euro's verlies Wehkamp Retail Group

Wehkamp Retail Group spreekt niet van omzet, maar van ‘customer sales’ in het jaarverslag. Hieronder verstaat het bedrijf de totale waarde van alle producten die aan klanten zijn verkocht. Het is onduidelijk of dit ook de werkelijke verkoopprijs is van de verkochte producten. Deze ‘customer sales’ daalde in het boekjaar met 6,8 procent naar 514 miljoen euro.

In het jaarverslag schrijft het bedrijf dat het de invloed voelde van macro-economische onzekerheid en inflatie. Dit had een effect op zowel de omzet als de brutowinst.

Wehkamp Retail Group benadrukt dat het een nieuwe strategische koers is ingeslagen en dat het werkt aan een herstructureringsplan. Zo wordt gewerkt aan kostenoptimalisatie, merkpositionering, klanttevredenheid en omzetgroei. Dit is allemaal onderdeel van een 3-jarenplan.