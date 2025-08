Versace, Hunkemöller, Gerry Weber: De grootste overnames van de eerste maanden van 2025

De mode-industrie bevindt zich zelden in rustig vaarwater. Als het niet gaat om de wisseling van creatief directeuren, dan zijn er wel overnames van grote en kleine firma’s. Omdat er nogal wat overnames de revue zijn gepasseerd, zetten we enkele van de grote transacties voor u op een rij als geheugenopfrisser.

Bij niet alle overeenkomsten zijn de financiële details gedeeld. Als deze wel zijn gedeeld, dan vindt u deze in de tussentitel.

Skechers - 9,4 miljard dollar

Skechers U.S.A. Inc. (in het kort Skechers) komt in handen van investeringsgroep 3G Capital. Laatstgenoemde legt daar 9,4 miljard dollar voor neer, omgerekend zo’n 8,3 miljoen euro.

Versace overgenomen door Prada - 1,25 miljard euro

Een deal zoals groot als deze was moeilijk uit de schijnwerpers te houden. De media berichtten al tijden over een mogelijke overname als in april dan eindelijk het verlossende woord komt. Italiaans modehuis Versace wordt voor 1,25 miljard euro overgenomen door Italiaanse branchegenoot Prada.

De verkopende partij is het Amerikaanse Capri Holdings. Capri sloot in 2023 een deal met Amerikaanse branchegenoot Tapestry voor een overname, maar de Amerikaanse marktwaakhond steekt hier later een stokje voor. Nadat deze deal wegvalt wordt al snel gespeculeerd dat Capri afscheid wil nemen van de portfoliomerken Versace en Jimmy Choo.

Kurt Geiger overgenomen door Steve Madden - 347 miljoen euro

Een overname binnen de schoenenbranche. Amerikaanse gigant Steve Madden neemt het Britse schoenen- en tassenbedrijf Kurt Geiger over.

"We zijn zeer verheugd om met deze acquisitie Kurt Geiger London toe te voegen aan ons portfolio, een merk dat de afgelopen jaren een uitzonderlijke groei heeft doorgemaakt", aldus Edward Rosenfeld, CEO van Steve Madden. "De gedifferentieerde en hoogwaardige positionering in de markt – en de overeenstemming met onze strategische initiatieven voor expansie in internationale markten, accessoirecategorieën en direct-to-consumer kanalen, maken deze toevoeging aan ons portfolio uiterst aantrekkelijk en complementair."

Dockers - 311 miljoen dollar

Modegroep Authentic Brands Group blijft het portfolio uitbreiden. De groep voegt in de eerste helft van 2025 het merk Dockers toe. Hiervoor telt het 311 miljoen dollar neer om de deal te sluiten met Dockers-moederbedrijf Levi Strauss & Co.

De deal weerspiegelt de strategische inspanningen van Levi Strauss&Co. om zich te concentreren op zijn direct-to-consumer activiteiten.

Jack Wolfskin - 290 miljoen dollar

Duits bedrijf Jack Wolfskin gaat van Amerikaanse handen over in Chinese handen. De nieuwe eigenaar is Anta Sports Product Limited. Dit bedrijf telt 290 miljoen dollar neer.

Stuart Weitzman - 105 miljoen dollar

Het Amerikaanse Tapestry, Inc. heeft schoenenmerk Stuart Weitzman verkocht aan Calares. Het prijskaartje van de deal is 105 miljoen dollar.

Tapestry, Inc. zou in eerste instantie samengaan met Capri Holdings Limited, maar toen deze fusie werd geblokkeerd door de Amerikaanse marktwaakhond hebben beide groepen afscheid genomen van merken. Zo verkocht Capri Versace aan Prada en stoot Tapestry dus Stuart Weitzman af.

V&D

Ooit een geliefd merk in Nederland, maar nu al jaren in de vergetelheid. De merkrechten van V&D en zusterbedrijf To Be Dressed zijn in handen van het Britse Secret Sales terecht gekomen.

Onder de nieuwe eigenaar moet V&D uitgroeien tot ‘toonaangevende marktplaats voor afgeprijsde mode in de Benelux’. Fysieke winkels gaan er niet meer komen. Hoeveel de overname heeft gekost is niet bekend.

V&D werd in 2016 na het faillissement doorgestart door Cool Investments, maar een nieuw platform kwam nooit echt van de grond. Het merk gaat nu dus een nieuw hoofdstuk schrijven.

Le Coq Sportif

Het zijn spannende maanden geweest voor het Franse merk Le Coq Sportif wanneer in de zomer eindelijk het verlossende woord komt. Het merk wordt overgenomen door ondernemer Dan Mamane.

Le Coq Sportif werd in november 2024 onder curatele geplaatst. Er werd een bieding geopend voor de overname van het merk en diverse bedrijven en ondernemers deden mee.

Gerry Weber door Victrix Group

Het nieuws van Victrix Group als nieuwe eigenaar van Gerry Weber komt enigszins onverwacht. Het moederbedrijf van Gerry Weber verkeert op dat moment al maanden in moeilijkheden wanneer blijkt dat Spaanse firma Victrix Group het nieuwe hoofdstuk van het Duitse merk zal inluiden.

Bij verder onderzoek blijkt echter dat Gerry Weber en Punt Roma (een van de merken van Victrix) goed bij elkaar aansluiten.

Twinset

Modemerk Twinset wisselt van hand tussen private equity fonds Carlyle en gaat naar het Made in Italy Fund II. Binnen dat fonds bevinden zich de Borletti Group en Quadrivio & Pambianco die gelijke deelname hebben.

Filippa K

Geliefd modemerk Filippa K wisselt dit jaar van handen. Het bedrijf wordt voor een onbekend bedrag overgenomen door OJ Holding Sweden van Novax.

Marie Forssenius, CEO van Filippa K deelt in het persbericht: “We zijn blij met een nieuwe, ervaren eigenaar met diepgaande kennis van de sector en een scherp inzicht in Scandinavische mode. Oscar Jacobson heeft bewezen merken met een duidelijke identiteit en langetermijnvisie te kunnen bouwen. We kijken ernaar uit om samen de synergieën te verkennen die Filippa K verder kunnen versterken en de basis leggen voor verdere groei.”

The Kooples

De Zwitserse MF Brands Group nam dit voorjaar afscheid van The Kooples. Het bedrijf verkoopt het merk aan de Franse groep Verdoso. MF geeft aan zich te willen richten op activiteiten die passen bij het DNA van de groep. Uit deze transactie blijkt dat The Kooples hier dus niet bij hoort. MF is het moederbedrijf van onder andere Lacoste, Aigle en Gant.

Het Zwitserse MF Brands Group, onder meer eigenaar van Lacoste, Aigle en Gant, heeft donderdag aangekondigd dat het het luxemerk The Kooples heeft verkocht aan een Franse groep, Verdoso.

Hunkemöller

Het verhaal van de overname van Hunkemöller is iets anders dan anders. Het bedrijf blijkt namelijk in handen te vallen van een schuldeiser. De nieuwe eigenaar is Redwood Capital Management, een relatief onbekende speler in de Benelux. Veel is er niet bekend over de omstandigheden van de overname.

Tendam

Het moederbedrijf van het Spaanse Tendam heeft een nieuwe meerderheidsaandeelhouder. De Multiply Group heeft namelijk een aandeel verworven van 67,91 procent in Castellano Investments S.à RL. Financiële details werden niet bekendgemaakt, maar Spaans vakblad Expansión schat de waarde op ruim 1 miljard euro.

Palm Angels door Bluestar Alliance

Amerikaans modeconcern Bluestar Alliance is nog niet van het overnamepad afgestapt. Nadat het bedrijf eerder al Scotch & Soda en Off White overnam voegt het begin 2025 het Italiaanse Palm Angels toe aan het portfolio. De overname zorgt ervoor dat oprichter en voormalig creatief directeur Francesco Ragazzi opstapt. “Palm Angels heeft de kruising tussen luxe en straatcultuur vormgegeven”, verklaarde hij in een statement. “Nu begint een nieuw hoofdstuk, en ik treed met vertrouwen terug en wens hen blijvend succes toe.”