Versace-moederbedrijf Capri voert omzet op met 9,2 procent in derde kwartaal

Capri Holdings Limited, het moederbedrijf van Versace, Jimmy Choo en Michael Kors, heeft het derde kwartaal afgesloten met een omzetgroei van 9,2 procent. Dit meldt het bedrijf in de kwartaalcijfers. Per vandaag, 5 februari, gaan ook 150 winkels van het concern in China tijdelijk dicht vanwege de uitbraak van het corona-virus.

Het bedrijf behaalde een omzet van 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro) in het derde kwartaal. Netto inkomen kwam neer op 210 miljoen dollar (190,5 miljoen euro) in vergelijking met 200 miljoen dollar (181,4 miljoen euro) tijdens het derde kwartaal van het voorgaande boekjaar. John D. Idol, CEO van de modegroep, meldt dat de omzetstijging te danken is aan de toevoeging van Versace, groei bij Jimmy Choo en hogere omzet bij Michael Kors dan verwacht.

De omzet bij Michael Kors daalde in het derde kwartaal met 5,1 procent. Dit viel positiever uit dan Capri Holdings Limited verwachtte, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De gehele omzet van het merk kwam neer op 1,2 miljard dollar (1 miljard euro). Jimmy Choo behaalde dankzij een groei van 1,9 procent een omzet van 165 miljoen dollar (149,7 miljoen euro) en Versace behaalde een omzet van 195 miljoen dollar (176,9 miljoen euro).

Het bedrijf stipt in het verslag aan dat het verwacht dat de uitbraak van het corona-virus in China effect zal hebben op de financiële resultaten van het bedrijf. Namelijk 150 van de 225 winkels op het vasteland van China zijn gesloten vanaf 5 februari. De winkels die wel open blijven zullen naar verwachting minder bezoekers krijgen, zo schrijft Capri Holdings Limited in het verslag. De impact hiervan zal in het vierde kwartaal zo rond de 100 miljoen dollar (90 miljoen euro) liggen, zo meldt het bedrijf. De omzet komt naar verwachting zo’n 400 miljoen dollar hoger uit aan het einde van het huidige financiële boekjaar.