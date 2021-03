Verschil tussen minimum- en leefbaar loon: Convenant publiceert overzicht van 50 landen en regio’s

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft een overzicht gepubliceerd van het verschil tussen het minimumloon en het leefbaar loon in bijna 50 landen en regio’s. Het gaat hier om de lonen in de kleding- en textielindustrie en het convenant hoopt met het publiceren van deze gegevens bedrijven te helpen het verschil te overbruggen, aldus het persbericht.

Het overzicht is samengesteld met data van WageIndicator en The Global Wage Coalition. Een betrouwbaar inzicht in het verschil tussen het minimumloon en het leefbaar loon zou voor bedrijven een obstakel wegnemen. “Kledingmerken vinden het vaak moeilijk om een benchmark voor leefbaar loon te vinden of te interpreteren,” zegt Pierre Hupperts, voorzitter van het Convenant, in het persbericht. “Er bestaan meerdere benchmarks voor eenzelfde land of regio, evenals verschillende manieren van berekenen. Het overzicht dat het Convenant nu publiceert, is gebaseerd op betrouwbare data. Dit helpt bedrijven om stappen te zetten richting een leefbaar loon of bevestigt dat ze dit al betalen.”

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel zet zich al langer in voor het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kleding- en textielketen. Bij het convenant zijn bedrijven, brancheverenigingen, vakbonden, ngo’s en overheden aangesloten. Bedrijven die deelnemen aan de convenant moeten in het vierde en vijfde jaar van hun deelname inzichtelijk maken wat het huidige loon is bij hun leveranciers en wat het leefbaar loon is.