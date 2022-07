Vestiaire Collective breidt uit naar Zuid-Korea

Tweedehandsplatform Vestiaire Collective gaat uitbreiden naar Zuid-Korea. Het doel is om de activiteiten in deze snelgroeiende luxemarkt en heel Azië uit te breiden, zo meldt nieuwsbureau Reuters.

De uitbreiding van de in Parijs gevestigde tech-startup, die vorig jaar de ‘unicorn status’ bereikte, vindt plaats op een moment dat de verkoop van tweedehands mode snel blijft groeien, aangewakkerd door jonge, milieubewuste shoppers die op zoek zijn naar goedkopere tweedehands kleding.

Het platform zal beschikbaar zijn in het Koreaans en het bedrijf voegt ook een verificatielocatie toe, zo is te lezen in het bericht van Reuters. Daarnaast komen er ook lokale afgiftepunten bij toegankelijke buurtwinkels, en wordt de bezorging geregeld door lokale koeriers, zo meldt Inside Retail Asia. Het bedrijf heeft ook een lokaal kantoor in Seoul geopend. Dit is het vijfde kantoor na Tourcoing (Frankrijk), New York, Hong Kong en Londen.

"Zuid-Korea is een zeer dynamisch land dat wereldwijde trends leidt op het gebied van tech, mode en duurzaamheid," zegt Fanny Moizant, medeoprichter en president van Vestiaire Collective tegen Inside retail Asia. "De lancering in Zuid-Korea stelt ons niet alleen in staat om aan de enorme vraag in de tweedehandsmarkt te voldoen, maar vergroot ook het aanbod dat beschikbaar is voor Zuid-Koreaanse klanten."

Vestiaire Collective werd in 2009 in Parijs opgericht en verkoopt mode en accessoires van luxemerken zoals Louis Vuitton, Gucci, Prada en Dior. Tot de investeerders in Vestiaire Collective behoren de Franse luxegroep Kering SA, private-equitybedrijf Eurazeo SE, de Japanse SoftBank Group Corp, de Amerikaanse investeringsmaatschappij Tiger Global Management en Vogue-uitgever Condé Nast.