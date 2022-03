Vestiaire Collective neemt reseller Tradesy over

Vestiaire Collective SA neemt branchegenoot Tradesy, Inc. over, dit maakt Vestiaire Collective bekend in een persbericht. Hoeveel geld gemoeid is met de overname wordt niet bekend gemaakt.

Het Franse Vestiaire Collective en het Amerikaanse Tradesy zijn beide werkzaam in de resale-wereld, wat inhoudt dat de verkoop van tweedehands mode-items faciliteren. De overname van Tradesy is dan ook in het kader van het 'versnellen van de groei van de circulaire economie door een klantervaring van wereldklasse te bieden aan verkopers en kopers wereldwijd', aldus het persbericht. Samen hebben de twee 23 miljoen leden, een catalogus van 5 miljoen items en een gross merchandise value boven de 1 miljard dollar (911,6 miljoen euro).

Door het combineren van krachten zullen verkopers op zowel Vestiaire Collective en Tradesy een breder bereik hebben, zowel in de Verenigde Staten als wereldwijd. Daarnaast krijgen kopers een nog uitgebreider aanbod voorgeschoteld, aldus het persbericht. Om de grotere klantenbasis nu beter te voorzien wordt een nieuwe verifieringscentrum geopend in Los Angeles. Dit zal het vijfde dergelijke centrum zijn in de Verenigde Staten.

Tracy DiNunzio, de oprichter en CEO van Tradesy, zal na de overname in het nieuwe bedrijf CEO worden van de gecombineerde activiteiten in de Verenigde Staten, zo is te lezen in het bedrijf.