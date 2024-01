Vestiaire Collective start crowdfunding, op zoek naar minstens miljoen euro

Een bijzondere stap van Vestiaire Collective. Het platform voor tweedehands mode is een crowdfundingactie gestart. Het bedrijf is op zoek naar minstens een miljoen euro, zo meldt het bedrijf zelf.

Wie investeert krijgt er aandelen voor terug, zo is te lezen in het bericht. De stap volgt een jaar nadat Vestiaire Collective de eigen medewerkers al aandelen gaf. “Dit voelt als een natuurlijke vervolgstap.”

"Dankzij ons aanhoudende succes wordt 2024 een cruciaal jaar voor Vestiaire Collective. We willen marktaandeel blijven winnen in de wereldwijde mode-industrie en tegen het einde van het jaar winstgevend zijn. Door middel van deze community fundraising kunnen onze betrokken klanten een nog actievere rol spelen in het vormgeven van een duurzamere toekomst voor de mode”, aldus Maximilian Bittner, CEO van Vestiaire Collective, in het bericht.

De crowdfunding verloopt via Crowdcube en zal in februari open gaan.