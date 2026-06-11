VF Corp breidt Zwitsers hoofdkantoor uit en versterkt Europese activiteiten

VF Corporation heeft de heropening aangekondigd van zijn EMEA-hoofdkantoor in Stabio, Zwitserland. De ruimte van 2.500 vierkante meter omvat kantoren, flexibele co-workingruimtes, een multifunctioneel auditorium en ruimtes voor welzijn en sport.

De locatie is “ontworpen om mensen samen te brengen en onze manier van werken, verbinden en groeien te ondersteunen”, aldus VF in een bericht op LinkedIn. Het is een uitbreiding van de bestaande campus waar al meer dan 1.000 medewerkers van meer dan 40 nationaliteiten werkzaam zijn, voegt het bedrijf toe.

Het nieuws komt te midden van een doorlopende turnaround-strategie bij het kledingconglomeraat. Het bedrijf keerde voor het eerst in drie jaar terug naar omzetgroei in het boekjaar '26. De periode werd gekenmerkt door portfolio-optimalisatie, met name de verkoop van Dickies en Supreme, en een herstructurering van de categorieën Outdoor en Active.

De totale omzet steeg met vier procent naar 9,3 miljard dollar, terwijl de aangepaste brutomarge 55,2 procent bereikte. Het bedrijfsresultaat bedroeg 650 miljoen dollar, met een aangepaste operationele marge van zeven procent, wat een stijging van 110 basispunten betekent.

Volgens Bracken Darrell, CEO van VF, tonen merken als Vans een sterk momentum. Het merk stond centraal in de turnaround-inspanningen. Het schoenenmerk ligt nu op koers om zijn middellangetermijndoelstellingen te halen, inclusief een operationele marge van tien procent aan het einde van de periode.