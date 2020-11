VF Corp neemt iconisch streetwearmerk Supreme over

Een onverwachte beweging in de modewereld. VF Corp, eigenaar van onder andere Vans en The North Face, neemt iconisch streetwearmerk Supreme over. Hoeveel geld de overname VF Corp kost, wordt niet in het persbericht genoemd.

Supreme en VF Corp hebben vandaag de verkoopovereenkomst getekend, zo is te lezen in het persbericht. Supreme en VF zijn geen vreemden van elkaar. Supreme werkt namelijk vaak samen met merken uit het portfolio van VF zoals Vans, The North Face en Timberland. De overname van het merk past volgens de Amerikaanse groep in de transformatie van het bedrijf naar ‘consumer-minded, retail-centrisch en hyper digitaal’. De overname wordt waarschijnlijk nog voor het einde van 2020 afgerond. Oprichter James Jebbia en het senior management van het merk zullen bij Supreme aanblijven ondanks de overname.

Streetwearmerk Supreme overgenomen door VF Corp

“We zijn trots dat we ons aansluiten bij VF, een bedrijf van wereldklasse dat ook het thuis is van geweldige merken waar we al jaren mee samenwerken,” aldus Jebbia in een persbericht. “Deze partnerschap zal onze unieke cultuur en onafhankelijkheid waarborgen waardoor we verder kunnen groeien op het pad waar we op zitten sinds 1994.” Steve Rendle, de CEO van VF Corp voegt daar aan toe: “ We zijn verheugd dat we Supreme aan de VF familie kunnen toevoegen en verder kunnen bouwen op onze decennia lange relatie terwijl we waarde creëren voor onze belanghebbenden. VF is de ideale partner die het authentieke erfgoed van dit lifestyle merk eert terwijl het de kans biedt aan het merk gebruik te maken van onze schaal en expertise voor groei op de lange termijn. De overname van Supreme is een verdere bevestiging van onze visie en strategie om ons portfolio te verenigen met de kansen in de markt die we zien in de kleding en schoenen sector. Supreme zal VF’s transformatie naar een hyper digitaal business model versnellen."

Sinds de oprichting van Supreme in 1994 heeft het merk een cultstatus verkregen. Het merk was een van de eerste die ging werken met drops, onaangekondigde lanceringen van collecties of limited edition items. Met grote regelmaat zorgden deze drops voor chaos in de winkelstraten omdat er lange rijen vormden voor de vestigingen. Door samenwerkingen met onder andere Nike, maar ook The North Face verkrijgt het merk bekendheid onder de massa. Een samenwerking met Louis Vuitton in 2017 geeft een klap op de cultstatus die het heeft bereikt.

