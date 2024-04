VF Corp opent driehonderd nieuwe winkels in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuidoost-Azië

VF Corp, het moederbedrijf van onder andere The North Face, Vans en Timberland, gaat driehonderd nieuwe winkels openen. Dit doet het bedrijf in samenwerking met retailer en distributeur GMG. Het plan is om de komende vijf jaar meer dan driehonderd winkels te openen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) en Zuidoost-Azië (SEA) voor VF Corp-merken.

De uitbreiding naar de drie regio's omvat een groep VF Corp-merken, waaronder Vans, The North Face en Timberland. The North Face zal hierdoor voor het eerst de Noord-Afrikaanse markt betreden.

De nieuwe winkels zullen worden gevestigd in de MENA-regio, met een nadruk op de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en het Koninkrijk Saudi-Arabië (KSA), evenals in Zuidoost-Azië. Volgens het persbericht ziet VF Corp het groeipotentieel van deze markten. Te weten: de groeiende bevolking, sterke koopkracht en een groeiende affiniteit met internationale merken van hoge kwaliteit in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De groeiende beroepsbevolking en stijgende gezinsinkomen in Zuidoost-Azië wordt ook als reden genoemd voor de strategische uitbreiding.

Op dit moment heeft GMG al 90 VF-winkels in de MENA en SEA-regio's. De komende jaren is het plan om dit aantal uit te breiden naar meer dan driehonderd, aldus het persbericht. De VF-merken worden geïntroduceerd in belangrijke markten en zowel fysieke winkels als e-commerce in deze gebieden zal worden gestimuleerd.

GMG, dat actief is in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Azië, heeft een uitgebreide ervaring met het introduceren van merken op deze markten, waaronder bekende namen zoals Sun & Sand Sports, Dropkick en Nike.