VF Corp sluit 60 procent winkels in China vanwege corona-virus

Het effect van het corona-virus sijpelt steeds verder de modewereld in. Na Burberry en Capri Holdings geeft ook VF Corp in een persbericht aan dat het virus impact zal hebben op de financiële resultaten.

Op dit moment is 60 procent van de winkels onder het VF portfolio en die van partners in China gesloten. De winkels die nog geopend zijn ervaren lagere bezoekersaantallen, zo meldt VF in het bericht.

VF Corp geeft aan dat de Asia Pacific en het vasteland van China 12 en 6 procent uitmaken van de totale omzet van het concern. Ook komt ongeveer 16 procent van de producten die VF verkoopt uit China. Een verdere update of de impact van het virus zal gegeven worden tijdens de presentatie van de cijfers over het vierde kwartaal in mei 2020.