VF Corporation keert terug naar omzetgroei in boekjaar 2026

Het in de Verenigde Staten gevestigde kledingbedrijf VF Corporation presenteert de financiële resultaten voor het vierde kwartaal eindigend op 28 maart 2026. Het concern markeert een terugkeer naar omzetgroei op jaarbasis, met verbeterde marges en lagere schulden. De raad van bestuur keurt een kwartaaldividend goed van negen dollarcent per aandeel, uitbetaalbaar op 18 juni 2026 aan aandeelhouders geregistreerd op 10 juni 2026.

Voor de twaalf maanden eindigend in maart 2026 bereikt de totale omzet 9,61 miljard dollar (8,3 miljard euro) een stijging van 1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Exclusief het merk Dickies, verkocht tijdens het derde kwartaal van boekjaar 2026 (FY26), groeit de omzet op jaarbasis met 4 procent tot 9,30 miljard dollar.

De bedrijfswinst op jaarbasis komt uit op 577 miljoen dollar met een operationele marge van 6 procent, een verbetering van 280 basispunten. Op aangepaste basis exclusief Dickies bedraagt de bedrijfswinst 650 miljoen dollar met een aangepaste operationele marge van 7 procent, een stijging van 110 basispunten.

Sterk vierde kwartaal gedreven door Amerika

Tijdens het vierde kwartaal van boekjaar 2026 (Q426) stijgt de totale omzet met 1 procent tot 2,17 miljard dollar. Exclusief Dickies groeit de omzet met acht procent. Het betreft de sterkste kwartaalomzet voor het bedrijf in drie jaar op basis van constante valuta exclusief Dickies.

De omzetversnelling komt vooral uit de regio Amerika, met een groei van 2 procent of 10 procent in constante valuta exclusief Dickies. Dit markeert het hoogste groeipercentage sinds het eerste kwartaal van boekjaar 2023.

De prestaties per hoofdmerk tijdens het vierde kwartaal:

The North Face groeit met 12 procent, of 7 procent in constante valuta, ondersteund door een omzetstijging van zeventien procent in Amerika.

Timberland groeit met 8 procent, of 2 procent in constante valuta.

Vans daalt met 1 procent, of 5 procent in constante valuta. Het direct-to-consumer (D2C) kanaal in Amerika keert echter voor het eerst in meer dan vier jaar terug naar groei.

De bedrijfswinst in het vierde kwartaal bedraagt 62 miljoen dollar volgens GAAP. De aangepaste bedrijfswinst exclusief Dickies bereikt 54 miljoen dollar, boven de verwachte bandbreedte van tien miljoen tot 30 miljoen dollar.

Strategische transities en toekomstige verwachtingen

Het boekjaar kenmerkt zich door portfoliooptimalisatie, met name de voltooide verkoop van het merk Dickies in november 2025 en het merk Supreme in oktober 2024. Supreme valt onder beëindigde activiteiten. Het concern herstructureert zijn rapportagesegmenten in de categorieën Outdoor en Active vanaf het eerste kwartaal van boekjaar 2026.

Bracken Darrell, directeur van VF Corp, meldt dat het bedrijf voor het eerst in drie jaar een volledig groeijaar realiseert, met margeverbetering en een verlaging van de leverage ratio met een vol punt ten opzichte van het voorgaande jaar. Darrell voegt toe dat Vans momentum toont door het herstel van het D2C-kanaal in Amerika. Het bedrijf blijft op koers om de middellangetermijndoelstellingen te behalen: een operationele marge van tien procent en een leverage ratio van 2,5 keer of lager tegen boekjaar 2028.

Met ingang van boekjaar 2027 (FY27) hervat VF Corp de jaarlijkse verwachtingen. Het bedrijf verwacht een omzetstijging van één tot twee procent in constante valuta vergeleken met de omzet van boekjaar 2026 exclusief Dickies. De doelstelling is een aangepaste operationele marge van ongeveer acht procent.