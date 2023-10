VF Corporation komt met transformatieplan nadat verlies groter wordt in tweede kwartaal

De Amerikaanse modegroep VF Corporation ziet het verlies in het tweede kwartaal van boekjaar 2024 flink toenemen. Het moederbedrijf van onder meer The North Face en Vans schrijft een nettoverlies van 450,7 miljoen dollar, omgerekend 423,5 miljoen euro, in de boeken. Dat is zo’n 332 miljoen dollar (312 miljoen euro) meer vergeleken met het tweede kwartaal een jaar eerder. Om het tij te keren maakt VF Corporation een transformatieplan bekend, genaamd Reinvent.

Het nettoverlies groeide in de eerste zes maanden van het financiële jaar 2024 naar 508,1 miljoen dollar (477,4 miljoen euro). In dezelfde periode een jaar eerder schreef het bedrijf nog een verlies van 174,4 miljoen dollar (163,9 miljoen euro) in de boeken.

Uit de gerapporteerde resultaten blijkt het verlies sneller toe te nemen dan dat de omzet zakt. VF Corporation noteert een omzetdaling van slechts twee procent in het tweede kwartaal. Daarmee eindigt de omzet op 3 miljard dollar (2,8 miljard euro). Het is The North Face die de omzetdaling minimaal houdt. Het modemerk weet als enige zijn omzet te groeien met 19 procent. De omzet bedraagt 950,8 miljoen dollar (893,4 miljoen euro). Vans schrijft daarentegen een dubbelcijferige omzetdaling in de boeken van 21 procent. Timberland en Dickies noteren een krimp van 7 en 8 procent.

Het Amerikaanse bedrijf ziet zijn omzet op zijn thuismarkt dalen met 11 procent, maar groeit zijn omzet in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en Pacific-Azië met 14 en twee procent.

Om in de toekomst betere resultaten neer te zetten, introduceert VF Corporation een transformatieplan. Reinvent zal zich in eerste instantie focussen op het verbeteren van vier prioriteiten: het verbeteren van de resultaten van Noord-Amerika, zorgen voor een ommekeer bij Vans, het verlagen van de kosten en het versterken van de balans. Het doel is de kostenstructuur met 300 miljoen dollar te verlagen.

“In mijn eerste honderd dagen, waarin ik tijd doorbracht met onze merken, teams en klanten over de hele wereld, heb ik een nog sterkere overtuiging ontwikkeld in het aanzienlijke potentieel van het bedrijf, dat veel groter is dan wat we vandaag waarmaken”, meldt Bracken Darrell, voorzitter en Chief Executive Officer, in het kwartaalverslag. “Ons transformatieplan, Reinvent, zal onze merkontwikkeling en -uitvoering verbeteren en tegelijkertijd onze prioriteiten - het verbeteren van Noord-Amerika, het versnellen van de ommekeer in Vans, het aanzienlijk verlagen van onze vaste kosten en het verlagen van onze leverage - met spoed aanpakken. We zijn enthousiast over de lange termijn, te beginnen met deze eerste belangrijke stappen om onze prestaties op korte termijn te verbeteren, zodat we weer kunnen groeien en aandeelhouderswaarde kunnen genereren.”