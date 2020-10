VF Corporation kondigt samenwerking aan met Alibaba Cloud

VF Corporation kondigde vandaag een nieuw partnerschap aan met Alibaba Cloud om een ​​eenduidige weergave van de productvoorraad voor de Chinese markt te creëren. Het partnerschap is onderdeel van de zogenoemde hyper-digitale transformatie van VF. Het bouwt voort op bestaande samenwerkingen met Tmall voor verschillende strategische initiatieven, waaronder het Tmall Innovation Center. Dat schrijft het bedrijf in een persbericht.

Vorige week maakte VF Corporation ook zijn financiële resultaten bekend voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2021, dat eindigde op 26 september 2020. Het meest opvallend is de versnelde omzetgroei van 19 procent op het vasteland van China. De vier grootste merken van VF noteerden allemaal een groei in China tijdens Q2, aangevoerd door 25 procent groei bij Vans en bijna 60 procent groei bij Dickies.

De digitale omzet van direct-to-consumer groeide wereldwijd met 42 procent (bij constante wisselkoers) wereldwijd. “Deze resultaten geven ons veel vertrouwen dat onze focus op het stimuleren van partnerschappen met Chinese technologie-giganten en e-commerce-spelers sterke resultaten opleveren”, zegt Winnie Ma, president van Groot-China bij VF in het persbericht.

Inzicht in omnichannel consumentengedrag

Door gebruik te maken van de infrastructuur van China’s grootste aanbieder van cloudoplossingen, bouwt VF aan een uitgebreid netwerk van geïntegreerde voorraad, dat de e-commerce platforms van het bedrijf verbindt met zijn eigen en geëxploiteerde fysieke winkels.

Het partnerschap moet VF ook inzicht geven in omnichannel consumentengedrag. Het doel hiervan is volgens het bedrijf om consumentenvoorkeuren en aankooptrends beter te begrijpen en zo verbeterde merkervaringen en producten te kunnen bieden, zowel in de winkel als online.

Het merk The North Face van VF zal als eerste gebruik maken van het nieuwe voorraadsysteem. Andere merken van het bedrijf, waaronder Vans, Kipling, Timberland en Dickies zullen in 2021 geleidelijk naar het systeem migreren.