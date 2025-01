VF Corporation: Ondanks positieve resultaten in Q3, roepen vooruitzichten Q4 zorgen op

De omzet van VF Corporation in het derde kwartaal bedroeg 2,8 miljard dollar, een stijging van 2 procent, gedreven door groei in verschillende regio's bij de merken The North Face en Timberland, terwijl Vans een sequentiële verbetering liet zien.

De raad van bestuur van VF heeft een kwartaaldividend van 9 cent per aandeel uitgekeerd, betaalbaar op 20 maart 2025, aan aandeelhouders die op 10 maart 2025 geregistreerd staan.

Volgens een rapport van Stock Titan geven de strategie van VF om de resultaten van het derde kwartaal via een investeerderspresentatie te presenteren in plaats van belangrijke cijfers in een persbericht te benadrukken, en de verlaagde dividend (van 50 cent in 2022), aan dat het bedrijf nog steeds worstelt.

Het rapport voegde eraan toe dat deze aanpak niet alleen vragen kan oproepen over transparantie en gevoeligheid rond financiële prestatie-indicatoren aangeeft, maar ook een aanzienlijke verandering betekent voor op inkomen gerichte beleggers die VF historisch gezien zagen als een betrouwbare bron van dividendgroei.

Bracken Darrell, president en CEO van VF, zei over de handel in het derde kwartaal: "We hebben sterke vooruitgang geboekt in Q3'25, met verbeterde winstgevendheid en verdere versterking van de balans."

VF rapporteert resultaten derde kwartaal

De bedrijfswinst voor het kwartaal bedroeg 226 miljoen dollar, terwijl de aangepaste bedrijfswinst 324 miljoen dollar bedroeg. De operationele marge van 8 procent verbeterde met 1.130 basispunten en de aangepaste operationele marge van 11,4 procent steeg met 360 basispunten ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Het bedrijf zei in een investeerderspresentatie dat de brutomarges voor het kwartaal stegen en dat VF terugkeerde naar een winst per aandeel (EPS) van 43 cent tegenover een verlies per aandeel van 24 cent; terwijl de aangepaste EPS steeg tot 62 cent. VF verwacht dat zijn transformatieprogramma de schuld zal verminderen en de winstgevendheid zal stimuleren.

VF voorspelt omzetdaling voor Q4

Voor het komende vierde kwartaal verwacht het bedrijf een omzetdaling in de range van 4 tot 6 procent, of 2 tot 4 procent op constante dollarbasis, wat impliceert dat de omzet in de tweede helft met 1 tot 2 procent zal dalen of vlak tot negatief 1 procent op constante valutabasis, wat vooruitgang laat zien ten opzichte van het eerste en tweede kwartaal.

Er wordt een aangepast operationeel verlies verwacht van 30 miljoen dollar, terwijl de prognose voor de vrije kasstroom voor FY25 wordt verhoogd naar 440 miljoen dollar ten opzichte van de eerdere prognose van 425 miljoen dollar. Dat weerspiegelt hogere dan geplande opbrengsten uit de verkoop van niet-kern fysieke activa en verbeterde kernfundamentals.

"Hoewel er nog werk aan de winkel is om consistent dubbele cijfers operationele marges en duurzame topline groei te leveren, maken we grote stappen in het transformeren van VF tot een echt gedifferentieerde, multi-brand operator," voegde Darrell eraan toe.