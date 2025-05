VF Corporation verkleint jaarverlies aanzienlijk ondanks omzetdaling

Het Amerikaanse kledingconcern VF Corporation heeft in het boekjaar 2024/25 een omzetdaling moeten incasseren. Tegelijkertijd wist het moederbedrijf van merken als The North Face, Vans en Timberland het verlies aanzienlijk te verminderen dankzij uitgebreide bezuinigingsmaatregelen. Dit blijkt uit de recente resultaten die het bedrijf woensdag presenteerde.

Algemeen directeur Bracken Darrell toonde zich over het algemeen tevreden met het verloop van de laatste drie maanden van het boekjaar: “We hebben onze prognose voor het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal overtroffen, wat de effecten van ons transformatieprogramma ‘Reinvent’ weerspiegelt”, verklaarde hij in een statement. De omzetdaling van vijf procent (wisselkoers gecorrigeerd min 3 procent) in het laatste kwartaal lag binnen de verwachtingen.

Darrell benadrukte verder dat het concern goede vooruitgang heeft geboekt met de hervormingen, waardoor de kostenbasis kon worden verlaagd en de balans kon worden versterkt. In totaal is VF “goed gepositioneerd om de toegenomen onzekerheden in de macro-economische omgeving het hoofd te bieden”, aldus de algemeen directeur.

Verlies bij de merken Vans en Dickies drukt de concernomzet

In het afgelopen boekjaar, dat eind maart werd afgesloten, bedroeg de concernomzet 9,50 miljard dollar (8,40 miljard euro), waarmee het niveau van het voorgaande jaar met vier procent werd gemist. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen daalden de opbrengsten eveneens met vier procent.

De omzetdaling was vooral te wijten aan aanzienlijke verliezen bij de merken Vans (min 16 procent) en Dickies (min12 procent). Lichte stijgingen bij The North Face (plus 1 procent), Timberland (plus 3 procent) en bij de kleinere concernmerken (plus 2 procent) waren niet voldoende om dit verlies te compenseren.

Het nettoverlies daalt met 80 procent

Dankzij een verbeterde brutomarge en lagere operationele kosten en afschrijvingen wist het concern een operationele winst van 303,8 miljoen dollar te realiseren. In het voorgaande jaar moest nog een operationeel verlies van 143,9 miljoen dollar worden geïncasseerd.

Het gerapporteerde nettoverlies werd teruggebracht tot 189,7 miljoen dollar (167,6 miljoen euro). In vergelijking met het voorgaande jaar, waarin het 968,9 miljoen dollar bedroeg, daalde het tekort daarmee met 80,4 procent.

Voor het eerste kwartaal verwacht het management omzetverlies en een operationeel verlies

Het concern heeft afgezien van concrete prognoses voor het lopende boekjaar 2025/26. Voor het eerste kwartaal rekent het momenteel op een wisselkoers gecorrigeerde omzetdaling van drie tot vijf procent en een voor speciale effecten gecorrigeerd operationeel verlies van 110 tot 125 miljoen dollar.