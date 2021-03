VF Corporation wil studenten van kleur meer kansen bieden met nieuwe opleiding

VF Corporation, het moederbedrijf van onder andere Timberland, Vans en The North Face heeft aangekondigd een opleiding van een jaar te lanceren. Hiermee wil het Amerikaanse bedrijf zich toeleggen op het ontwikkelen en bevorderen van het talent van mensen van kleur in de schoenenbranche.

Het programma wil studenten een unieke, professionele ontwerpervaring geven en toegang tot de schoenenbranche bieden door middel van het bemoedigen van zwarte mensen, inheemse mensen en mensen van kleur (BIPOC, Amerikaanse verzamelterm voor groepen van bovengenoemde origines, red.) Zo schrijft VF Corporation in een persbericht. Dit om deze studenten te helpen met het leren van een vak, te creëren en een carrière te bouwen.

Het gaat om een samenwerking met de Pensole Academy in Portland, Oregon, Verenigde Staten, en heet DiverCity x Design.

Het curriculum bestaat uit de beginselen van schoendesign, het proces van product creatie, een hands-on ervaring, trainingen op het gebied van professionele ontwikkeling en engagement met betrekking tot merken.

“Dit partnerschap is niet alleen een geweldige kans om nauw samen te werken met creatieve studenten en hen inzicht te geven in hoe het is om bij Vans te werken, maar we steunen vooral vol trots de belangrijke missie van de Pensole Academy om het aantal zwarte creatievelingen te doen groeien in de schoenenindustrie,” aldus Mark Haskin, vice-president wereldwijd schoendesign bij Vans, in het persbericht.

Beeld: The North Face