VF Corporation zet groeikoers voort in derde kwartaal

Het Amerikaanse kledingconcern VF Corporation overtreft in het derde kwartaal van het boekjaar 2025/26 opnieuw de verwachtingen. Het moederbedrijf van merken als The North Face, Vans en Timberland boekt verrassende groei in omzet en winst. Dit blijkt uit de recente resultaten die het bedrijf woensdag presenteerde.

In de drie maanden tot 27 december bedraagt de groepsomzet 2,88 miljard Amerikaanse dollar (2,40 miljard euro). Dit is een stijging van 1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten daalt de omzet met 1 procent, maar dit is boven de meest recente prognoses. Ook analisten verwachtten vooraf aanzienlijk grotere verliezen. Zonder de bijdrage van het in de herfst verkochte merk Dickies stijgt de groepsomzet volgens het bedrijf met 4 procent.

De merken The North Face en Timberland stimuleren de omzetontwikkeling

De verrassend positieve omzetontwikkeling is opnieuw te danken aan de sterke groei van de merken The North Face en Timberland, die hun omzet elk met 8 procent zien stijgen. De omzet van het al langer zwak presterende merk Vans ligt acht procent onder het niveau van hetzelfde kwartaal vorig jaar, maar is wel in lijn met de verwachtingen. De totale omzet van de kleinere merken van het concern daalt met 12 procent door de verkoop van Dickies.

Het concern boekt ook onverwacht sterke vooruitgang in het resultaat. Zo stijgt de operationele winst mede dankzij een hogere brutomarge met 28 procent naar 289,1 miljoen Amerikaanse dollar. In dezelfde periode vorig jaar belastten echter hogere eenmalige kosten in het kader van het herstructureringsprogramma ‘Reinvent’ het resultaat. De gerapporteerde nettowinst bereikt een niveau van 300,8 miljoen Amerikaanse dollar (251,4 miljoen euro) en overtreft daarmee het niveau van hetzelfde kwartaal vorig jaar met 79 procent.

CEO Darrell ziet het concern op koers

CEO Bracken Darrell is tevreden met de recente resultaten. “In het derde kwartaal, met het voor ons bijzonder omzetrijke kerstseizoen, hebben we groei gerealiseerd en de prognoses voor omzet en operationeel resultaat overtroffen”, verklaart hij in een verklaring.

De CEO benadrukt dat in de regio Amerika ‘het sterkste resultaat in meer dan drie jaar’ is behaald en de omzet in de eigen detailhandel weer groeit. Het concern is gezien de recente ontwikkeling ‘nog steeds op koers om zijn financiële doelstellingen voor de middellange termijn te behalen’, benadrukt Darrell.