VHT luidt noodklok: 'Nederlandse textiel recyclingsector staat op omvallen’

Volgens de Vereniging Herwinning Textiel (VHT) verkeert de textiel recyclingsector in Nederland in een staat van crisis. Volgens de vereniging liggen er 28 miljoen kledingstukken bij sorteerbedrijven “op een nieuwe eigenaar" te wachten. De VHT meldt dat door de groei in de verkoop van tweedehandse handskleding wereldwijd de voorraden bij Nederlandse sorteerbedrijven "extreem" oplopen. Als er niet snel iets verandert, wordt er in de toekomst meer tweedehands kleding verbrand dan gerecycled. Dit meldt de VHT in een persbericht.

De VHT spreekt zelfs van het verdwijnen van de textielsorteerbranche in Nederland. De vereniging geeft hier drie oorzaken voor. Te weten: de stijgende personeelskosten, diverse inflatiekosten en een daling in brutomarge van ruim 10 procent die het betalingsverkeer wereldwijd hindert. Dit alles “dreigt nu veel bedrijven funest te worden,” aldus VHT. Volgens de vereniging is de berg onverkochte voorraden bij Nederlandse sorteerbedrijven sinds eind vorig jaar met 30 procent gestegen.

De vereniging reageert op de doelstelling van de Nederlandse overheid om in 2050 over te gaan op een circulaire industrie. “Als we de UPV doelstellingen voor hergebruik en recycling willen realiseren, moeten we volgend jaar 50 procent meer inzamelen en verwerken. Dat is onmogelijk als er in Nederland niet meer gesorteerd wordt” aldus VHT voorzitter Mariska Boer.