VIA Outlets haalt 500 miljoen euro op met uitgifte van groene obligatie

VIA Outlets, eigenaar en exploitant van elf mode-outletcentra in Europa waaronder Batavia Stad Fashion Outlet in Nederland, haalt met succes 500 miljoen euro op met de uitgifte van een groene obligatie. De obligatie heeft een looptijd van zeven jaar en een vaste rente van 3,5 procent. De obligatie trekt sterke interesse van institutionele beleggers en is 3,6 keer overtekend, met een orderboek van meer dan 1,8 miljard euro.

In het kort: Een obligatie is een lening die een bedrijf aangaat bij beleggers/investeerders. Dit geld wordt op een later moment weer terugbetaald. Door het uitgeven van obligaties kan een bedrijf geld verkrijgen voor onder andere uitbreiding, het financieren van projecten of juist om bestaande schulden af te lossen. De uitgever van de obligatie betaalt vaak ook rente aan de investeerder. Obligaties kunnen vaak ook weer verhandeld worden op de obligatiemarkt, dus investeerders kunnen ze ook weer verkopen voordat de terugbetalingstermijn van de uitgever is verlopen.

De opbrengst van de uitgifte wordt besteed aan algemene bedrijfsdoeleinden. Dit ondersteunt met name de organische groei van de groep door de uitbreiding van de bestaande portefeuille, die twee aankomende projecten in Portugal en Zwitserland omvat en mogelijke nieuwe overnames mogelijk maakt. Een deel van de opbrengst wordt ook gebruikt voor de gedeeltelijke terugkoop van de bestaande obligatie van het bedrijf van 600 miljoen euro, die in november 2028 vervalt.

CEO Otto Ambagtsheer benadrukt dat de fondsen zowel de organische als de anorganische groeistrategieën van het bedrijf ondersteunen. “Onze nieuwste uitgifte van groene obligaties maakt zowel de organische als de anorganische groeistrategieën van VIA Outlets mogelijk, met de aanstaande opening van twee uitbreidingsprojecten in Portugal en Zwitserland en meer in de pijplijn. Daarnaast biedt de hernieuwde dynamiek op de investeringsmarkt nieuwe overnamemogelijkheden," aldus Ambagtsheer.

Financieel directeur Peter Stals merkt op dat de sterke vraag van investeerders het succes van hun ‘3R-strategie’ (remodelling, remerchandising en remarketing) onderstreept en de liquiditeit voor verdere bedrijfsgroei vergroot.

De transactie is gestructureerd onder het Green Finance Framework van VIA Outlets, dat een ‘Excellent’-rating kreeg van Sustainable Fitch voor zowel het gebruik van de opbrengsten als de jaarlijkse rapportage. De obligatie, die een BBB+ kredietrating kreeg van Fitch Ratings, krijgt een notering aan Euronext Dublin.